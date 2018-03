Rencontre avec Nadia Boussetta: Une actrice qui ose, une femme qui cogite

C'est dans les ruelles de la Medina de Sidi Bou Said, derrière une traditionnelle porte bleue qu'on retrouve l'actrice tunisienne Nadia Boussetta. L'actrice, la femme, n'a rien de traditionnel, en témoigne l'audace de son jeu dans la dernière pièce "La fuite" de Ghazi Zaghbani.

Actrice et maman, elle se livre au HuffPost Tunisie.

Nadia Boussetta, on la retrouve décontractée, sereine et sûre d'elle. "En tant qu’acteur, on est amené à être dans l’introspection", dit-elle. Et ce dialogue témoigne justement de cette remise en question perpétuelle, de cette envie de s'améliorer chaque jour, de donner le meilleur de soi-même et d'avancer.

"Les priorités bougent à chaque fois", dépeint-elle. Entre vie d'actrice et vie de maman, Nadia doit jongler. Sans parler des travers du métier et de toute une société en reconstruction. Interview.

HuffPost Tunisie: Quelles sont les difficultés à être une actrice en Tunisie?



Nadia Boussetta: Cela dépend de qui nous sommes, je pense. C’est une question de nature, de caractère, une façon de se présenter au monde.

Il y a des difficultés à être un être humain déjà (rires). A démarrer une carrière quelle qu’elle soit.

En tant qu’acteur, on est amené à être dans l’introspection, à analyser les choses d’une certaine manière, à vivre les choses d’une certaine manière. Peut-être que beaucoup des obstacles au début de ma carrière venaient plus de moi, de l’extérieur certainement, mais beaucoup de moi aussi.

J’ai remarqué avec l’expérience que plus je me suis laissée aller par rapport à certaines choses, détachée de certaines choses - auxquelles j’étais attachée, mais pas forcément de la bonne manière, comme des règles strictes, un peu rigides ou des choses que je projetais, et qui constituaient mes vrais obstacles.

Le vrai obstacle c’est nous, avant tout.

C’est donc libérateur le fait de se détacher de toutes ces choses?

Oui. Cela permet de vivre les choses d’une manière plus fluide, de recevoir les choses d’une manière beaucoup plus disposée. Cela permet de se focaliser sur l’essentiel et d’améliorer ce qu’on a déjà et de donner le meilleur de soi.

Quand vous dites “obstacles extérieurs”, vous voulez parler des mentalités?

La mentalité, on la subit d’une certaine manière. On n’est jamais préparé à ça.

On peut y arriver, on peut dépasser certains carcans, certaines limites qu’on nous impose.

Cela vient avec le temps. Ce n’est pas une confrontation forcément, mais il faut être sûr de qui nous sommes, de ce que nous nous avons envie de défendre comme modèle de vie.

Si j’ai rencontré des obstacles de ce type? Oui

Si j’en ai souffert? Pas tellement.

J’ai essayé de mettre une distance au début, mais ça m’a certainement atteint à différentes occasions.

J’essaye de travailler dessus jusqu’à aujourd’hui. J’essaye d’être toujours dans le dialogue, d’exposer mon point de vue sans choquer, sans être dans l'agressivité, c’est comme cela je pense que les mentalités évoluent et changent.

Quelle est votre évaluation de la présence féminine dans votre milieu?

Elles sont présentes! On a une productrice qui cartonne, Dorra Bouchoucha. On a des comédiennes qui ont une carrière, que ce soit des anciennes ou des nouvelles, qui ont leurs places.

On commence à avoir de l’influence en tant que corps de métier- en tant qu’acteurs. Cela n’a pas toujours été le cas. Et je ne parle pas juste au nom des actrices, mais aussi des acteurs en général.

Il y a certainement un travail à faire au niveau de l'influence. Ce qui est important aujourd’hui, c’est d’atteindre les esprits et faire en sorte que les choses évoluent dans un sens d’une révolution intellectuelle, artistique, etc.

Le harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma ou de la télé en Tunisie est-il de la même ampleur, de la même gravité, que ce qu’on voit aujourd’hui à Hollywood, avec l’affaire Weinstein?



La prise de conscience est mondiale. Même si les choses ne sont pas parties de chez nous, ou d’un pays dit arabo-musulman, où les femmes n’ont pas exactement les mêmes droits que les américaines ou les françaises…

A mon niveau, j’ai une autre façon de me présenter au monde. Je ne peux plus me laisser faire par rapport à certaines choses, même des choses minimes, verbales ou de l’ordre de la négociation, ou des tentatives de te dominer parce que tu es une femme, ou parce que tu es simplement une mère célibataire et qu’on se dit que tu es dans le besoin de travailler.

Cette révolution, appelons la révolution, aujourd’hui, elle me permet d’avoir cette conscience de qui je suis en tant qu’être humain et non pas qu’en tant que femme; et de pas permettre à qui que ce soit d’intenter quoi que ce soit à mon encontre, ni dans la rue, ni au travail.

Je sens qu’il y a une prise de conscience. Les femmes se présentent différemment au monde aujourd’hui, elle ne peuvent pas se permettre d’être juste là, d’être belle ou de continuer à être la protégée ou la seconde de quelqu’un: ni frère, ni père, ni mari.

Cela ne veut pas dire que je suis dans le rejet des hommes ou la diabolisation des hommes.Il ne faut pas partir non plus dans une extrême où l’on condamne les hommes; Parce qu’ils peuvent être nos partenaires, nos amis, des personnes assez positives.

Si vous soulevez dans un scénario un passage qui va à l’encontre de vos principes. S’il y a un dénigrement des femmes par exemple, ou de l’homophobie?

Je n’ai jamais lu les scénarios comme ça… Peut-être que je le ferai à partir d’aujourd’hui. Ça fait partie de cette prise de conscience.

Mais un projet, il est global, il commence par la personne qui te le présente. A partir du moment où la personne correspond à tes valeurs, ce que tu vas lire dans son scénario va à 80 ou 90% correspondre à ce que toi tu véhicules

Je suis d’accord pour défendre les droits humains, je n’irai pas jusqu’à être dans une économie d’un scénario aseptisé. on parle d’Art, on parle d’une vision, et je suis contre les visions aseptisées où il faut contenter tout le monde… ce n’est pas vraiment ma vision d’une oeuvre artistique… c’est un petit peu un équilibre entre les deux.

Vous êtes engagée en tant que personne dans différentes causes. Que faites-vous pour promouvoir cette lutte?

C’est une façon d’être encore une fois. Quand l’occasion se présente, j’essaye d’être ferme là-dessus, de ne pas essayer de plaire par rapport à ça. Je défend ces idées jusqu’au bout. J’ai été membre du jury de la première édition du Queer Film Festival, le 1er dans le monde arabe de films LGBT.

Cela a été un honneur pour moi, ça m’a appris beaucoup de choses plus que je ne savais; c’était trois jours très intenses d’exposition de visions, de discussion, de possibilités de pousser les choses plus loin, d’être vraiment sur le terrain.

C’est un mode de vie. C’est comment on parle aux gens, c’est comment on se présente, c’est comment on éduque son enfant, c’est aussi comment se situer à ces causes là, et comment ne pas en faire trop.

Et si on parlait de votre vie de maman. Comment vous arrivez à concilier entre votre vie professionnelle et votre famille.

C’était beaucoup plus difficile au début. Je l’ai eu très jeune, Kenza. Et à l époque, c’était aussi la fac… Je n’avais pas encore de tournages ni de créations au théâtre, mais je me suis organisée. J’ai quelqu’un qui m’aide beaucoup, Monia. Elle est là, elle s’occupe un peu de tout le monde. Elle m’a beaucoup aidé et je lui suis très très reconnaissante. J’estime avoir eu beaucoup de chance, de l’avoir rencontrée. Il y a aussi la famille qui m’a aidée.

A certains moments, je me suis retrouvée plus à ma place en tant que maman, et d’autres moments où j’étais plus actrice, parce que je savais que je pouvais me le permettre. J’avais de l’aide.

Elle sait qu’elle est importante pour moi, et que rien ne passe avant elle. Mais elle sait aussi qu’à des moments, il faut qu’elle se débrouille, qu’elle compte sur elle même, qu’elle sache que je ne suis pas indispensable, que j’ai besoin d’être ailleurs que d’être avec elle tout le temps. Elle aussi elle a sa vie, elle a ses amis, son école, et elle va encore voler de ses propres ailes dans pas longtemps.

Je le dis à toutes les femmes. Les femmes travaillent de plus en plus, elles sont de plus en plus absentes… Et elles culpabilisent, la société les culpabilisent. Comme moi à un moment donné.

Avec du recul, je sais que ça n’a pas été facile. Et je sais que je suis arrivée à un point où je sais ce que je fais. Personne ne peut me dire comment je dois être en tant que maman.

Je sais que beaucoup de femmes souffrent de cette culpabilité, de ne pas réussir d’être à fond dans leurs boulots, de ne pas être à fond avec son enfant, quand il te réclame, tu as l’impression de pas lui donner assez; J’avoue que c’est difficile…

Je leurs dis à ces femmes de ne pas culpabiliser, d’écouter cette voix intérieure; ce n’est pas grave si le travail passe des fois avant…

Il faut savoir en parler avec son enfant, lui expliquer et lui faire confiance….

C’est un travail de longue haleine…

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.