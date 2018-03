Hervé Renard muscle sa communication sur les réseaux sociaux (et le prouve en vidéo)

COMMUNICATION - Il n'était pas actif sur les réseaux sociaux mais, à l'approche du coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde en juin prochain, Hervé Renard reprend en main sa communication."À J-100 du 1er match du Maroc contre l’Iran le 15 juin, je suis désormais présent sur Facebook, Twitter et Instagram", annonce Hervé Renard sur les trois réseaux sociaux. "La décision de créer mes comptes officiels a été prise afin de maîtriser ma communication", ajoute le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, précisant que "tous les précédents comptes étaient des 'faux'!".

À J-100 du 1er match du Maroc 🇲🇦 contre l’Iran 🇮🇷 le 15 juin, je suis désormais présent sur Facebook Twitter et Instagram. La décision de créer mes comptes officiels a été prise afin de maitriser ma communication. En effet, tous les précédents comptes étaient des «faux» ! pic.twitter.com/XErgeILDqN — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 7 mars 2018

Comme les comptes nouvellement créés ne sont pas pour l'instant certifiés, et compte tenu du fait que la toile regorge de faux profils à sa gloire (ou le parodiant), l'arrivée annoncée d'Hervé Renard a laissé plus d'un internaute dubitatif, suspectant un nouvel usurpateur 2.0.

Pour lever le doute, Hervé Renard vient de partager une vidéo dans laquelle l'entraîneur, qui délaisse sa célèbre chemise blanche pour un débardeur noir, délivre une mise au point qu'il vient de mettre en ligne:

"Bonjour et bienvenue sur tous mes nouveaux comptes sociaux. Jusqu'à présent, je n'étais pas présent officiellement malgré tous les comptes qui ont été créés et ouverts sur les différents réseaux", commence-t-il. "Cette vidéo pour bien vous confirmer que c'est bien moi, et par la même occasion, pour la journée internationale de la femme, je souhaite une excellente journée à toutes les femmes à travers le monde", enchaîne-t-il, sourire aux lèvres, en ce 8 mars.

Les réactions n'ont pas tardé, de l'internaute reconnaissant et témoignant sa gratitude quant au retour en Coupe du monde des Lions de l'Atlas après 20 ans d'absence, à celui qui en profite pour glisser une demande d'emploi insolite et bénévole, en passant par les impatients qui souhaitent connaître ceux que retiendra le sélectionneur pour le voyage en Russie.

@Herve_Renard_HR tu t'es enfin decide a creer un compte twitter ! Il etait temp ! J'peux enfin te remercier pour tout ce que t'as fait pour l'équipe nationale, t'es le meilleur, sache qu'on a 1000% confiance en toi. Dima maghreb ❤️🇲🇦 — Liims (@Liims75) 8 mars 2018

Alf mrahba! Dalal jamm! Bienvenu! Welcome! Chouf si tu as besoin d'un community manager gratuit je suis dispo pour allez en Russie. J'ai aucune expérience dans le domaine mais je fais ça gratos 😂 — Sabitou Omar (@omar_mikou) 8 mars 2018

La liiiiiste coach !! — ayoub alami (@ayoub_alami) 8 mars 2018

La liste des 33 joueurs qui composeront l’effectif marocain pour les matchs de préparation sera officiellement dévoilée le 13 mars prochain, quelques jours avant la rencontre qui opposera le Maroc à la Serbie le 19 mars prochain, à Turin, puis à l’Ouzbékistan quatre jours plus tard, au complexe Mohammed V à Casablanca.

En Russie, le Maroc affrontera l'Iran le 15 juin à Saint-Pétersbourg, avant de se frotter au Portugal le 20 juin à Moscou, et enfin à l'Espagne le 25 juin à Kaliningrad.