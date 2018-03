La création de "l'Union des femmes du Maghreb pour la paix et le développement" a été annoncée ce jeudi en marge des travaux du séminaire maghrébin organisé par l'Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) à Tunis, sous le signe "rôle de la femme maghrébine dans l'édification de la paix et le développement".

Une initiative qui coincide avec la célébration de la journée internationale de femme, le 8 mars. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour consolider les acquis de la femme arabe et maghrébine, ancrer les valeurs d'égalité et instituer un dialogue fructueux entre les composantes de la société civile dans le but de réaliser stabilité et développement, a souligné Radhia Jerbi, présidente de l'UNFT.

Ce projet permet, en effet, de mettre en évidence les initiatives aidant la femme arabe et maghrébine à surmonter les difficultés économiques et sociales et renforcer ses compétences pour consolider sa place au sein de la société.

La ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, Néziha Laabidi, a pour sa part estimé que la femme tunisienne a franchi plusieurs étapes pour réaliser ses acquis. Elle est devenue ainsi un partenaire et une partie prenante dans le processus de développement, a encore dit la même source.

Certaines difficultés entravent toujours le processus de développement de la femme a estimé Laabidi soulignant que le ministère se penche actuellement sur la mise en place de stratégie.

Elle a signalé à ce propos, la stratégie nationale que l'Etat compte lancer au profit de la famille relative notamment à la préparation des jeunes à la vie conjugale et à l'éducation des enfants en plus des avances de maternité et de paternité pour assurer le succès au premier noyau de la société à savoir la famille.

