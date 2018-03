8 livres pour réveiller la féministe qui sommeille en chacune de nous

FEMMES - À l'occasion du 8 mars, les marques et autres chaînes de magasin proposent promotions, cadeaux et offres en tout genre pour "célébrer la journée de la femme". Une récupération publicitaire décriée par plusieurs défenseurs des droits de la femme, à l'image d'Asma Lamrabet , qui dénoncent la transformation de cette journée sensée être dédiée à la lutte pour les droits en une seconde Saint-Valentin.

Cette année, le HuffPost Maroc vous propose de vous réapproprier la véritable signification de ce jour en vous proposant 8 livres, à lire le 8 mars comme le reste de l'année! Des ouvrages écrits par des femmes pour vous inspirer, déranger, faire rire et réfléchir.

"Culottées Tome 1 et 2" de Pénélope Bagieu

Avis aux fans de bandes dessinées, d'humour et de femmes de caractère. Les deux volets de l'album "Culottées" dressent les portraits de femmes hautes en couleurs, souvent ignorées par les livres d'histoire, pour faire "voler en éclats les préjugés". Parmi les 30 portraits que comptent l'ensemble de la série, vous pourrez ainsi découvrir celui de Naziq al-Abid, née en 1887, indépendantiste syrienne et militante pour les droits des femmes, mais aussi, Agnodice, gynécologue interdite d'exercer la médecine dans l’antiquité grecque (et qui bravera l'interdit), Annette Kellerman, Australienne à qui l'on doit l'invention du maillot de bain pour femmes, ou encore Lozen, chamane et guerrière apache...



Editions Gallimard Bd, Tome 1 à 250 DH et Tome 2 à 270 DH

"La servante écarlate" de Margareth Atwood

Un classique de la littérature féministe, "La servante écarlate" a été adapté l'an dernier avec succès à la télévision américaine. Dans un futur proche, la baisse drastique de la population pousse un groupe religieux, ayant pris le contrôle des États-Unis, à exploiter sexuellement les femmes fertiles, nommées les "servantes écarlates". Un roman angoissant sur la place précaire de la femme dans la société, et de la fragilité des droits acquis. Paru en 1987, le livre est l'un des best-sellers de l'année 2017 tant son message reste d'actualité.



Editions Robert Laffont, 150 DH

"Le harem politique: le Prophète et les femmes" de Fatima Mernissi

Plus de trois ans après le décès de Fatima Mernissi, son oeuvre reste plus d'actualité que jamais. L'auteure et sociologue est en effet une référence pour de nombreuses femmes féministes du monde arabe. Dans "Le harem politique: le Prophète et les femmes", elle dresse une reproduction inédite de Médine à l'époque du prophète et met en exergue la place stratégique et décisive des femmes dans cette société.



Editions Albin Michel, 130 DH

"Ô nuits Ô mes yeux" de Lamia Ziadé

Avis aux nostalgiques de l'âge d'or du cinéma et de la musique égyptienne. Si Oum Kalthoum reste la figure phare de cette période, peu de personnes connaissant le rôle décisif des femmes dans l'éclosion du cinéma égyptien et l'émergence de la scène culturelle égyptienne au début du 20e siècle. Un roman graphique construit notamment autour de l'actrice Asmahan, figure de cette époque, mais aussi autour de ces histoires de femmes et d'hommes qui se mêlent aux sublimes dessins en aquarelles de Lamia Ziadé. Un plaisir pour les yeux et l'esprit.



Editions P.O.L, 510 DH



"Superman est arabe" de Joumana Haddad

Et si le vrai héros de Superman n'était pas le héros éponyme mais Clark Kent? C'est par ce questionnement que l'auteure féministe libanaise Joumana Haddad débute son essai sur la masculinité des hommes dans le monde arabe. "Clark Kent est un homme beaucoup plus authentique, c’est un homme qui a des faiblesses, comme n’importe quel être humain", avait expliqué l'auteure au HuffPost Maroc à l'occasion d'une tournée promotionnelle dans le royaume. "Mais c’est lorsqu’un être humain se prend pour Superman que les problèmes commencent… C’est comme ça qu’on a des dictateurs, des extrémistes religieux, des violeurs, des gens qui s’approprient l’autre au nom d’un pouvoir dont ils abusent", dit encore celle qui rêve de sociétés arabes moins patriarcales.



Edition Actes Sud, disponible sur commande

"Is everyone hanging out without me?" de Mindy Kaling

Qui a dit que les "livres d'inspiration" devaient toujours être sérieux? L'humoriste et actrice Mindy Kaling a signé un livre plein d'humour et bourré d'anecdotes, pour offrir quelques conseils et vous inspirer, non sans vous provoquer deux trois fous rires au passage. Un ouvrage devenu un best-seller aux États-Unis et rapidement suivi par "Why not me?", dans lequel cette dernière revient sur sa vie et décortique (avec humour bien sûr) la vie de star du petit écran. Une lecture estampillée "Girl power", mais malheureusement réservée aux anglophones, le livre n'ayant jamais été traduit en français.



Editions Ebury Publishing, 180 DH

"Nous sommes tous des féministes" de Chimamanda Ngozi Adichie

L'auteure d'"Americanah" a fait sensation en 2013 avec ce discour à l'occasion des TED Talk. Une tribune devenue depuis un succès en librairie. Les fans de Beyoncé ont d'ailleurs sûrement déjà entendu une partie de ce texte, intégré dans le titre "Flawless" de la chanteuse. Un texte dans lequel l'auteure "remet en cause le rôle des sexes" et les limites imposées aux femmes. Le titre est devenu si emblématique qu'il a inspiré Dior le lancement d'une série de T-shirts reprenant le slogan "We should all be feminists.



Editions Folio, 30 DH

"Histoires du soir pour filles rebelles" d'Elena Favilli et Francesca Cavallo

Et si la prise de conscience se faisait dès l'enfance? Marre de raconter à vos filles, nièces, cousines, les histoires de princesses sans défense à la recherche d'un prince charmant pour les sauver? À l'image de "Culottées", "Histoires du soir pour filles rebelles" fait découvrir aux petites filles des histoires de femmes qui ont marqué l'histoire et leur époque. Au revoir "Petites filles modèles", bienvenue aux "Petites filles rebelles".