La place croissante de la connectivité dans la transformation numérique

L'adoption massive des technologies évolutives du numérique continuera de transformer la façon avec laquelle les entreprises innovent leurs modèles d'exploitation et numérisent leurs répertoires des produits et services.

De nombreuses entreprises ont déjà tiré profit des plateformes et applications totalement dépendantes de la connectivité, comme les applications basées sur le Cloud, les médias sociaux et les analyseurs de données. Selon un récent rapport du cabinet d'étude IDC, d'ici 2019, les entreprises du monde entier auront investi plus de 7000 milliards de dollars dans la transformation de leurs processus de fonctionnement pour répondre aux exigences économiques d'une société de plus en plus numérisée.

Pour répondre à un tel défi, il ne faut plus chercher à savoir si la transformation numérique devrait se produire ou pas, mais plutôt d’essayer de comprendre dans quelles conditions et à quelle vitesse se fera cette transformation. En clair, une entreprise qui place la transformation numérique et l'acquisition d'une nouvelle technologie dans la même longueur d’onde risque de se retrouver dans une situation de blocage.

Une véritable transformation numérique ne se produit pas lorsqu'une entreprise se contente uniquement d’acquérir les équipements liés au déploiement des technologies avancées. Cette transformation n’aura lieu que si la mise en exécution de ces technologies est guidée par une stratégie d'entreprenariat robuste, afin de créer de la valeur et d’avoir une position confortable sur les marchés et secteurs dans lesquels l'entreprise opère.

Que l’entreprise choisisse d'utiliser des chatbots intelligents pour servir ses clients, des drones à des fins de livraison et de maintenance, ou des applications basées sur l'IoT pour "convertir" leurs produits physiques en services numériques, les exigences fondamentales pour garantir la réussite de cette transformation digitale seront les mêmes. Cependant, les plateformes qui offrent de tels services nécessitent une connectivité à haute vitesse.

C'est là que les réseaux à haut débit, avec leur capacité à supporter un important trafic de données, ont émergé en tant que facilitateur clé d'un monde numérique connecté. Avec l'évolution rapide du paysage numérique des économies mondiales, les entreprises doivent intensifier leurs efforts pour faire réussir leur transformation numérique. Les décideurs devraient alors admettre l’impossibilité du déploiement des technologies d’entreprises sans la connectivité haut débit comme la 5G et l’infrastructure réseau qui lui est associée.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.