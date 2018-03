Ryanair lance 5 nouvelles destinations européennes depuis Marrakech

TRANSPORT - Dès l'automne prochain, Ryanair lancera 5 nouvelles lignes depuis l'aéroport de Marrakech. Athènes en Grèce, Bruxelles en Belgique ainsi que Berlin, Nuremberg et Baden-Baden en Allemagne seront désormais accessibles en vol low-cost depuis la ville ocre.

Selon le site spécialisé Air Journal, la compagnie irlandaise proposera ainsi deux vols par semaine vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le mercredi et le dimanche, à partir du 28 octobre prochain.

L'aéroport d'Athènes-Eleftherios Venizelos sera accessible deux fois par semaine à partir du 29 octobre, avec des vols le lundi et le vendredi, précise la même source.

En Allemagne, l'aéroport de Berlin-Schönefeld sera desservi le lundi et le vendredi à partir du 29 octobre, Karlsruhe-Baden Baden le mercredi et le dimanche à partir du 28 octobre et l’aéroport de Nuremberg le mardi et le samedi dès le 30 octobre.

Ryanair sera en concurrence sur les liaisons vers Bruxelles et Berlin, avec les compagnies Brussels Airlines et TUI fly Belgium pour la capitale belge, et SunExpress Deutschland pour la capitale allemande. Elle sera sans concurrence pour les trois autres lignes.

La compagnie à bas coût avait précédemment annoncé le lancement, pour son calendrier hivernal, de liaisons aériennes de Marrakech vers Catane et Naples en Italie, et vers Dublin en Irlande.