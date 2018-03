La parole sera aux consommateurs pour la première édition du "Moroccan Consumer Day"

ECONOMIE - Le 15 mars prochain aura lieu la journée internationale des droits des consommateurs. L'occasion pour le média Consonews de lancer sa première édition du "Moroccan Consumer Day", organisé en partenariat avec la CGEM, le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et Uniconso, une association de protection des consommateurs.

Le rendez-vous aura lieu à l'hôtel Farah de Casablanca, le 15 mars, et sera décliné autour de la thématique suivante: "La protection des consommateurs, un levier de développement économique et social des entreprises". Le but de cette journée sera d'éclairer l'opinion publique et la société civile sur les avancées faites en matière de protection du consommateur et les efforts fournis par les différents acteurs concernés.

"L'objectif est de créer, pour la première fois au Maroc, un espace d'échange et de networking où l'on peut faire rencontrer différents parties prenantes, que ce soit la défense des consommateurs aux marques et entreprises, en passant par les médias", précise au HuffPost Maroc Nabil Taoufik, directeur de Consonews et organisateur de l'événement.

À travers un panel de plusieurs intervenants regroupant experts et professionnels du secteur dont Mounir Jazouli, président de GAM, il sera question de débattre et éclaircir les points de vues de tous et les problématiques d'actualité liées aux consommateurs. "La thématique proposée permettra de comprendre pourquoi les entreprises ont un intérêt à protéger le consommateur et abordera également l'image de marque des entreprises, sujet d'actualité " ajoute Nabil Taoufik.

L'entrée est gratuite et ouverte à tous les publics, à condition de s'inscrire en ligne au préalable. "On attend environ entre 300 et 400 personnes" confie le directeur de Consonews. Un chiffre conséquent pour une première édition qui ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable.

Droit des consommateurs, où en sommes-nous?

Consonews rappelle par ailleurs que la protection du consommateur est devenue aujourd’hui "un des droits de la citoyenneté, un droit qui a été confirmé par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 39/248 du 9 avril 1985 et établissant un ensemble de principes visant à mettre le consommateur à l’abri des dépassements".

La question de la protection du consommateur a pris un réel tournant au Maroc en 2011, avec la promulgation de la loi 08-31 qui a durci la réglementation avec des mesures pour protéger davantage les consommateurs marocains, avec notamment un vaste réseau d'associations de protection des consommateurs, des guichets de réclamations et d'autres plateformes institutionnelles, digitales ou physiques. Bien que cette loi présente une réelle avancée, des failles persistent encore. "Ces actions nécessaires et louables ne doivent pas faire oublier que la marge de progression en la matière reste bien considérable, ce qui appelle à une vigilance permanente et à une mobilisation soutenue de l'ensemble des composantes de la société", encourage le média dans un communiqué.