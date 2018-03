Binationales tunisiennes: Elles s'expriment à l'occasion de la journée internationale de la Femme

Si la lutte pour les droits des femmes est globale, les avancées ne sont pas toujours les mêmes à travers les pays et les continents, probablement à cause des mentalités qui sont très différentes.

Binationales, elles appartiennent à deux cultures différentes ayant des repères des deux côtés. Comment les femmes vivent-elles ce brassage? Comment est leur sentiment d'appartenance? Est-il plus fort pour un pays que pour l'autre? Sans oublier leur place de femmes dans tout cela.

Sabrina (25 ans), Anissa (28 ans) et Aïda (33 ans), sont toutes les trois binationales tunisiennes, et ont souhaité livrer leur témoignage à ce sujet.

"Je trouve que c'est assez particulier et clairement avantageux d'être "moitié-moitié"

Pour Anissa et Sabrina, la binationalité leurs vient de leurs parents. Anissa est née d’une mère française et d’un père tunisien, et vit actuellement à Tunis.

Sabrina, de mère tunisienne et d'un père italo-tunisien, est de son côté née en France et a acquis la nationalité française en plus de la tunisienne et de l'italienne, mais a toujours vécu à Paris.

Aïda quant à elle est tunisienne par son père et suisse par sa mère. Elle a pour sa part vécu en Tunisie et en Suisse.

"Je trouve que c'est assez particulier et clairement avantageux d'être "moitié-moitié" même si j'ai vécu toute ma vie en France, j'ai toujours cherché à valoriser mon côté tunisien", confie Anissa au HuffPost Tunisie. "D'ailleurs je regrette aujourd'hui d'avoir encore quelques lacunes culturelles du côté tunisien".

Selon elle, lorsqu’on est binationale et que les deux pays coulent dans nos veines, il est difficile de faire un choix entre les deux. "On se sent autant tunisienne que française. Cela dépend de l’éducation des parents."

Sabrina de son côté se sent Tunisienne, Française, et Italienne à parts égales. Elle ne fait pas de distinction. "C’est plutôt rare, donc c’est une fierté pour moi d’avoir trois nationalités différentes", dit-elle.

Elle parle couramment Arabe bien qu'elle vive en France. La majorité de ses amis sont Tunisiens et elle passe la plus grande partie de ses vacances d’été en Tunisie. "C’est important pour moi de retourner en Tunisie pour revoir ma famille et mes amis". ajoute-t-elle

Anissa se dit cependant un peu contrariée car dit-elle, à l’époque où elle visitait la Tunisie avant de s'y installer, elle avait le sentiment de ne pas être considérée comme Tunisienne.

Sabrina partage également le même sentiment, affirmant qu'elle a toujours été perçue -pendant ses visites en Tunisie- en tant que Française et non comme une Tunisienne.

Quant à Aïda, la question ne devrait se poser. "Se sent-elle plus Tunisienne ou plus Suisse?". Pour elle, cela sous-entend le besoin d’adopter un choix, alors que la binationalité est selon elle un sentiment de pleine appartenance aux deux pays, et "d'avoir le privilège de pouvoir naviguer et explorer les liens et les différences, culturelles soient-elles ou autres."

Se sentent-elles concernées par la Politique tunisienne ?

La Tunisie est considérée comme pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes. Dernièrement, la présidence de la République a aboli la circulaire de 1973 interdisant aux femmes tunisiennes de se marier à un non-musulman.

Interrogée sur les nouvelles réformes sociales et la vie politique tunisienne, Anissa se sent très concernée par la politique aussi bien en France qu’en Tunisie. Mais elle s’intéresse un peu plus au pays dans lequel elle vit actuellement, la Tunisie.

"Je n’hésite vraiment pas à critiquer et défendre mes idées dans les deux sens, sans prise de parti", explique-t-elle.

Sabrina ne veut quand à elle pas trop se mêler de politique en Tunisie, "Je ne vois pas beaucoup de changements, donc je m’y intéresse moins, même si je reste tout de même informée un minimum sur l’actualité".

Concernant la nouvelle réforme sur le mariage, Anissa pense qu'il s’agit d’une avancée qui montre la particularité de la Tunisie comme pays arabe. Une réforme qui selon elle reste tardive bien que la Tunisie soit le seul pays musulman à l'avoir fait.

Sabrina partage l'avis de Anissa et trouve cette décision intéressante, "on devrait tous être libres de se marier avec qui on veut, et cela s'applique aussi bien pour les femmes que les hommes."

Aïda se sent par contre très concernée par la vie politique tunisienne et les différentes réformes sociales en cours. Elle s’intéresse à toutes les questions qui entourent les débats et réformes dans une réflexion plus large sur l’égalité des genres et des droits humains dans le monde.

"J’ai les mêmes droits et devoirs qu’une citoyenne tunisienne non binationale, et toute réforme concernant cette derniière m’impacte directement", dit-elle.

Anissa, Sabrina et Aïda s'accordent cependant à dire que "la Tunisie est unique en son genre sur la question d’égalité homme-femme".

On compte environ 27% de binationaux tunisiens, soit 339 959 personnes. La binationalité est l’appartenance simultanée à deux nationalités. Cette question a fait couler de l'encre, car si pour certaines, elle s’avère problématique, comme pour l'accès à certains emplois, pour d’autres cela représente une chance, et est synonyme de diversité, d'appartenance à deux cultures différentes, voire plus.

