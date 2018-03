Lancement de la 2e édition du Salon international de l'Olive et de l'huile d'olive à Alger

La 2e édition du Salon international de l'Olive, huile d'olive, process et dérivés de l'Olivier a débuté ce mercredi 07 mars 2018 au Palais des expositions de la SAFEX, aux Pins Maritimes à Alger. Plus de 80 exposants, locaux et internationaux, prendront part à cette édition, inaugurée par le ministre de l'agriculture le développement rural et de la pèche, Abdelkader Bouazghi.

Le salon "Med Mag Oliva Algérie 2018" se déroule du 07 au 10 mars 2018 au Palais des expositions. Pour cette deuxième édition, le thème sélectionné est "Pour une amélioration quantitative et qualitative de la production oléicole".

A cette occasion, la Palestine soufflera la première bougie de son adhésion au Conseil oléicole international.

Durant ce Salon, des séances de dégustations, une conférence-débat animée par des experts et les professionnels du secteur ainsi que le concours national de la meilleure huile d’olive de l’année se tiendront.

Cette 2e édition se veut également un lieu de rencontre entre les acteurs nationaux et étrangers qui activent dans la filière oléicole (de l’amont à l’aval), afin de s’enquérir sur les avancées en terme de progrès technique et le savoir technologique des pays participants.

