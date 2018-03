Lancement du site "les Expertes Algérie" le 8 mars

l’Ambassade de France en Algérie, en partenariat avec le groupe Egaé, lancera le site internet "Les Expertes Algérie" ce mercredi 8 mars, qui recensera plusieurs centaines de femmes chercheuses, professionnelles et responsables d'associations algériennes, rapporte un communiqué de l'ambassade.

Le site des "Expertes Algérie" sera un outil à destination des journalistes pour faire progresser la place des femmes dans les médias. Chaque experte disposera d’une fiche personnelle comprenant sa biographie résumée, ses publications mais également ses passages médias.

La fiche inclura également le numéro de portable et le mail personnel de l’experte, accessibles via une accréditation.

Chaque semaine, le site proposera 4 expertes à la Une, en fonction des sujets d'actualité.

Dès aujourd’hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l’Ambassade de France en Algérie et le groupe Egaé lancent le recensement des chercheuses, professionnelles et responsables d'associations algériennes qui seront inscrites sur le site, via le site internet.