Voici la ville qui plaît le plus aux milléniaux en 2018

La ville qui fait le plus rêver les milléniaux? Voici le palmarès Nestpisck.

En tête du palmarès : Berlin, en deuxième position Montréal. Ensuite on retrouve Londres (3e). Toronto (5e) et Vancouver (6e) font également partie du top 10.

Ce qui a été pris en compte...

110 villes ont été analysées en prenant en considération quatre facteurs majeurs : est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi ? Est-il possible de s'offrir une vie confortable ? Est-ce que la ville est considérée ouverte d'esprit et tolérante ? Et pour finir, est-il possible de s'amuser ?

« Les milléniaux ont grandi dans un monde en contraction permanente, au sein duquel internet a ouvert des portes que leurs parents n'avaient pas imaginé possible, et l'avènement des compagnies aériennes low-cost ont rendu ces voies encore plus réelles. Il est désormais possible de vivre et travailler n'importe où dans le monde, et ces opportunités sont en train de façonner le monde dans lequel les futures générations grandiront.» dit Ömer Kücükdere, directeur général de Nestpick.

