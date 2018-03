Rachida Gharbi, éleveuse de bovins à Sidi Bouzid ou quand la persévérance porte ses fruits (VIDÉO)

Rachida Gharbi est un éleveuse de bovins, installée à Sidi Bouzid. Tout a commencé pour elle en investissant dans l'achat d'une vache à 900 dinars. Elle a frappé à toutes les portes pour obtenir des prêts et agrandir son projet en achetant plus de vaches.

La femme de 48 ans ne stagne pas. En quête d'évolution, elle participe à une formation en élevage bovin pour l’amélioration de la qualité du lait, mise en œuvre par Swisscontact en partenariat avec Enda Inter-Arabe et l’Agence de Vulgarisation et de la Formation Agricole dans le Centre de Formation Pratique Agricole de Sidi Bouzid, et ce dans le cadre du Programme Formation et Intégration Professionnelles en Tunisie.

Rachida apprend plus sur les standards d'hygiène, l'alimentation de son élevage et parvient à économiser de l'argent. Partie de rien, elle prend désormais en charge sa famille, non sans l'aide de son mari qui gère avec elle son projet. Sa journée de travail commence à 4h du matin et se termine à 20h, entrecoupée par des tâches ménagères. Sa persévérance lui a permis une vie digne, de construire un logement et de satisfaire les besoins de ses enfants.

Rachida ne s'arrête pourtant pas là et espère se lancer dans la production de fromage.

