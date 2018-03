Ce jeune producteur de musique français partage son coup de cœur pour le "magnétisme" de Tunis (VIDÉO)

"Je suis allé à Tunis l'an dernier et cette ville m'a profondément marqué. J'ai eu envie de faire une vidéo à partir des images filmées avec mon iPhone pour partager avec vous le magnétisme de cette ville; en espérant que vous ressentirez la même chose que moi.", c'est ce que l'on peut lire en commentaire de la dernière vidéo du jeune producteur de musique français Ténéré publiée ce dimanche sur les réseaux sociaux.

Le spot, qui cumule à ce jour plus de 1200 vues, illustre en effet le coup de cœur du producteur de 28 ans, pour la capitale tunisienne. Ce dernier, nous invite avec lui sur la route, à sillonner en voiture les paysages tunisiens surplombant la mer, de la banlieue nord au centre ville.

"Je suis allé à Tunis durant quatre jours pour accompagner ma copine Marina Trench qui est DJ et qui était invitée à venir jouer au Wax Bar", confie le jeune homme au HuffPost Tunisie. "C’était la première fois que nous allions en Tunisie. La gentillesse des gens rencontrés là-bas et l’atmosphère de cette ville m’ont touché en plein coeur et j’ai eu envie de composer un morceau qui porterait le nom de cette ville".

C'est un déclic, Ténéré commence alors à enregistrer plusieurs "sons d’ambiance" pris au hasard des rues qu'il parcourt - comme celui d'une radio enregistré dans une boutique du village de Sidi Bou Saïd perceptible à la fin du morceau - avant de les incorporer à son morceau final.

"Une fois le morceau terminé, j’ai eu envie de bricoler une vidéo à partir des images que j’avais filmé avec mon téléphone là-bas. La qualité de l’image n’est donc pas toujours au rendez-vous mais le coeur y est!", poursuit-il.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.