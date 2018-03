L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Future is Female

Ce slogan a depuis quelques années conquis l'univers de la couture notamment grâce à la mannequin Cara Delevingne. Il rappelle que sans mettre de côté sa féminité on peut porter des vêtements sobres et minimalistes en restant à la pointe de la mode. Style décontracté, look urbain ou encore tenue androgyne être féminine au masculin c'est la nouvelle tendance. Et ce n'est pas Coco Chanel qui dirait le contraire ! Adieu les clichés de la femme sexy en tenue ultra moulante et bienvenue aux vêtements qui reflètent notre véritable personnalité. La femme de 2018 est celle qui porte des vêtements dans lesquels elle se sent à l'aise et qui a fortiori la rendent belle. MSR, Monshowroom vous a concocté une sélection d'articles incontournables pour ne pas manquer d'allure!

Urbaine et chic à la fois

C'est le style à adopter tous les jours. Le must have de votre dressing est un jean taille haute, idéal pour allonger la silhouette. Notre conseil : pour créer l'illusion de jambes interminables combinez le avec des chaussures à talons épais. Intemporelle la veste de blazer viendra subtilement rehausser la simplicité du jean. Osez l'imprimé fleuri qui n'est pas dépassé. Enfin pour parfaire l'ensemble, un chapeau en feutre boostera votre assurance!

Vite un tailleur!

Qui a dit que le tailleur était ennuyeux et trop sérieux ? La tendance « tailoring » est partout alors on ne se prive pas de piquer des pièces dans l'armoire des hommes. Optez pour une tenue androgyne black and white. Veste et pantalon de costume noir combiné avec une chemise blanche transparente qui allie chic et choc sans être vulgaire. Pour booster le tout en un clin d'?il vous pouvez chausser des escarpins colorés!

So British!

Les vestes croisées reflètent le charme à l'anglaise et nous font craquer. Elles font leur grand retour et sont l'item phare de ce début d'année ! L'élégante version Prince de Galles assure un look original et raffiné. Et pour un combo parfait glissez un col roulé qui s'allie très bien sous la veste croisée. Mais la tendance est aussi de jouer sur les couleurs alors on ose le manteau rose bonbon signé Tara Jarmon qui donne bonne mine avec ce froid glacial.

Qui suis-je?

Plus souvent utilisé comme haut de pyjama, le tee-shirt à message a quitté son statut d'« has been » ! Il a fait son retour en force notamment sur les podiums des grandes maisons de couture. Une manière de clamer haut et fort son humeur du jour. Une pièce mode incontournable qui se marie parfaitement avec une jupe à carreaux ou un vieux jean effiloché. Oserez-vous assumez pleinement votre personnalité?

