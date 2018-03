Aziz Akhannouch plus riche que Othman Benjelloun, selon le classement Forbes 2018

RICHESSE - Le magazine américain Forbes vient de publier son classement annuel 2018 des hommes les plus riches de la planète. Othman Benjelloun et Aziz Akhannouch figurent toujours dans le classement, avec une petite nouveauté, puisque le ministre de l'Agriculture et président directeur général du groupe AKWA dépasse désormais dans le classement le président de la BMCE Bank.

Alors que sa fortune estimée n'était "que" de 1,25 milliard de dollars en 2016, Aziz Akhannouch se classe à la 1101e place et devient ainsi l'homme d'affaires le plus riche du Maroc, avec une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars.

Othman Benjelloun est le seul autre Marocain à figurer dans le classement, et se positionne à la 1523e place avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars.

Avec une fortune estimée à 127,3 milliards de dollars, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, truste le haut du tableau. Il détrône dans le classement Forbes Bill Gates, et ses 91,3 milliards de dollars. Le duo le plus riche du monde est talonné de près par l'homme d'affaires américain Warren Buffet (87,8 milliards de dollars) et le PDG du groupe LVMH, le Français Bernard Arnault (75 milliards de dollars). Mark Zuckerberg clôt le Top 5 de ce classement, avec une fortune estimée à 72,8 milliards de dollars.