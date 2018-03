Élections en Italie: les quatre scénarios qui se dessinent pour le futur gouvernement

ITALIE - Les Italiens ont voté ce dimanche 4 mars pour élire pour cinq ans leurs députés et sénateurs. Sauf que lundi 5 mars au matin, aucune majorité claire n'a émergé, laissant les partis et le peuple dans un vrai "bordel", comme titre la Une de Il Tempo. Alors que l'élection s'est déroulée à droite toute, les Italiens n'ont pas réussi à départager les différents candidats.

Il y a donc maintenant plusieurs possibilités en ce qui concerne la création du nouveau gouvernement. En effet, sans réelle majorité, les partis vont devoir faire des alliances afin de tirer leur épingle du jeu et accéder au pouvoir. La coalition de droite et d'extrême droite menée par Silvio Berlusconi et Matteo Salvini arrive en tête avec 37% des voix, suivie du Mouvement 5 étoiles (32%) puis du Parti démocrate (19%), qui est actuellement au gouvernement. Plusieurs scénarios d'alliances se dessinent pour obtenir une majorité, comme nous vous le détaillons dans la vidéo en tête d'article.

Au fur et à mesure de cette journée, les stratégies commencent à se mettre en place. Ce lundi 5 mars, Matteo Renzi, ancien premier ministre et leader du Parti démocrate (centre gauche) a annoncé sa démission, suite au très mauvais score réalisé (19%).