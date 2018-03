Le projet d'Algérie Télécom d'une liaison transsaharienne de fibre optique récompensé par l'UIT

Ivan-balvan via Getty Images

Algérie Télécom a remporté la première place dans la catégorie "Coopération internationale et régionale" du concours WSIS Project Prizes (World Summit on the Information Society,Sommet mondial sur la société de l'information), organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a annoncé ce mardi 06 mars 2018 cet opérateur dans un communiqué de presse.

Le projet "African fiber optic Backbone Trans-Saharan (BTS)", dirigé par Naïma Mahrez, cadre chez Algérie Télécom, a été classé à la première place de la 18e catégorie, intitulée "Coopération internationale et régionale".

Selon la fiche détaillée rédigée par l'Union internationale des télécommunications, le projet dirigé par Mme. Mahrez consiste à relier via un réseau de fibre optique 6 pays africains, en l'occurrence Algérie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et la Tunisie, qui devront déjà être rattachés par la route trans-saharienne.

Les projets ayant été classés à la première place de chacune des 18 catégories seront récompensés lors d'une cérémonie de remise de Prix à Genève, durant le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) qui se déroule du 19 au 23 mars 2018.

Les 18 gagnants ont été sélectionnés parmi 90 postulants. Les 72 autres participants seront honorés, explique le site du WSIS Prizes 2018.

