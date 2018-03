À Abu Dhabi, le Maroc présente son art de l'Antiquité à nos jours

CULTURE - Les trésors culturels et artistiques du Maroc sont à l'honneur à Abu Dhabi. Mardi 6 mars, le prince Moulay Rachid à présidé la cérémonie d'ouverture officielle de la troisième édition de l'évènement "Le Maroc à Abu Dhabi", organisé jusqu'au 19 mars.

L'événement, qui se tient au Centre national des expositions de la capitale émiratie, présente à la fois des objets du savoir-faire marocain (art culinaire, artisanat, caftans), des oeuvres de designers et plus de 300 pièces archéologiques et oeuvres marocaines de l'Antiquité à nos jours.

Une quarantaine d'artistes peintres marocains, dont Ahmed Cherkaoui, Chaïbia Talal, Jilali Gharbaoui ou encore Farid Belkahia, sont ainsi représentés dans cette exposition pour laquelle de nombreux musées marocains ont prêté leurs oeuvres.

"Le Maroc dévoile une partie de ses trésors pour montrer toutes les facettes du royaume, de l'Antiquité à nos jours", explique au HuffPost Maroc Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM). "C'est d'une beauté incroyable", ajoute-t-il.

Des défilés de costumes traditionnels marocains et la présentation de plats marocains par la célèbre cuisinière Choumicha sont également au programme. L'événement entend ainsi offrir aux visiteurs émiratis un aperçu global de la culture marocaine.

Le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires présidentielles des Emirats arabes unis, était présent lors de l'inauguration.

Cette exposition fait partie des nombreux événements organisés par les Emirats arabes unis, où l'offre culturelle s'élargit depuis une dizaine d'années.

Dernier événement phare, l'ouverture, en novembre 2017, du Louvre Abu Dhabi, qui regroupe des centaines d'oeuvres d'art. L'inauguration avait notamment été marquée par la présence du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron.