C'est au tour du magazine Vogue Arabia et de la mannequin française Cindy Bruna de rendre hommage au couturier tunisien Azzedine Alaïa, décédé en novembre dernier.

"Bien que de nombreuses femmes arabes considèrent son travail comme le summum de la mode, l'effusion d'affection du monde entier depuis sa disparition prouve que son éclat a traversé les cultures et les générations. Il parle à chacun d'entre nous et fait surgir des émotions de crainte et de désir chez ceux qui jettent un regard sur son travail", explique Vogue Arabia, en prédisant que sa vision continuera à marquer le monde de la mode pour toujours.

Pour son hommage, le magazine Vogue Arabia qui fête son premier anniversaire, a choisi la Tunisie, la terre natale d'Alaïa, et ce à travers des photos splendides de la mannequin Cindy Bruna à l'île de Djerba.

"Sur ces pages, notre héros s'échappe vers les villes désertes blanchies à la chaux et les vallées arides de l'île de Djerba. Elle n'est qu'à 500 km du lieu de repos du maître, à Sidi Bou Said. Détachée, elle saute à travers les toits dont les pierres sont battues par les eaux salées de la Méditerranée. Elle cherche à travers les ruines. Derrière elle, la mosquée blanche garde les âmes. Cet esprit joyeux et espiègle d'Azzedine Alaïa n'est pas loin. C'est en elle. À partir de ce moment où elle embrasse la beauté jusqu'à l'éternité et au-delà, de ce sol brûlé par le soleil, elle va libérer la vie en elle. Un nouveau départ commence maintenant", souligne le magazine.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.