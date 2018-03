La réponse géniale de Taraji P. Henson à ce journaliste accusé d'agressions sexuelles

OSCARS - Aux États-Unis, c'était l'une des grandes interrogations de la soirée des Oscars. Est-ce que Ryan Seacrest allait être snobé voire pris à partie par certaines actrices? Cet homme de 43, méconnu en France, est une véritable star outre-Atlantique, où il a notamment présenté l'équivalent de "La nouvelle star" avant de devenir le visage du journalisme people au sein de la chaîne E!, pour laquelle il arpente tous les tapis rouges.

Or Ryan Seacrest est sous le feu des critiques en ce moment, et sa présence aux Oscars fait polémique. Son ancienne styliste personnelle l'accuse effectivement d'agressions sexuelles du temps où elle travaillait pour lui. Elle raconte notamment qu'il s'est régulièrement frotté le sexe contre elle pendant qu'elle l'habillait, qu'il l'attrapait par les parties intimes ou la fessait violemment. Une situation qui aurait duré, selon l'accusatrice, plusieurs années.

Et la polémique est visiblement arrivée aux oreilles de Taraji P. Henson, la star de la série Empire et des "Femmes de l'ombre". Si elle a bien voulu s'arrêter au micro de Ryan Seacrest, elle n'a pas manqué l'occasion de lui faire savoir avec beaucoup de malice et de subtilité ce qu'elle pensait de son cas, lui glissant simplement avec un geste et un regard entendus: "Vous savez, je crois que l'Univers sait parfaitement prendre soin des gens bien. Vous voyez ce que je veux dire..."

Taraji P. Henson is going to fight Ryan Seacrest with her fists before the night is over pic.twitter.com/BmWnm8D3Ns

Une réplique qui n'a pas échappé aux téléspectateurs de E!, qui ont largement salué la sortie de l'actrice. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux messages de félicitations pour Taraji P. Henson ont ainsi été publiés tout au long de la cérémonie, la chaîne évitant quant à elle de publier les images sur les réseaux sociaux, au contraire de ses autres interviews.

Taraji P. Henson on her way to the Oscars knowing that she was going to scalp Ryan Seacrest. #oscars #AcademyAwards2018 #ryanseacrest #tarajiphenson pic.twitter.com/sUnQimd46d — Rachel Done (@rachel1005_) 5 mars 2018

Taraji P Henson!!! What was that!! Girl I saw that shade towards Ryan Seacrest!! pic.twitter.com/ikg22Bq7fe — valery (@fresitanamedval) 5 mars 2018

Taraji P. Henson served the slickest and deserving shade to Ryan Seacrest, and I'm so here for it! His ass probably didn't even catch it #Oscars pic.twitter.com/ILnEctb6jb — Pusha Bi. (@BiancaEnRogue) 5 mars 2018