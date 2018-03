Le Vice-Président de la Société Financière Internationale Moyen-Orient et Afrique en visite en Tunisie

Sérgio Pimenta, Vice-Président de la Société Financière Internationale (IFC) Moyen-Orient et Afrique effectuera une visite officielle en Tunisie lundi.

Lors de cette visite de travail, il rencontrera plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la Banque Centrale ainsi que des dirigeants d’entreprises pour discuter du développement du secteur privé en Tunisie indique le communiqué de l'IFC.

Dans ce cadre, Sérgio Piementa rencontrera d’importants gestionnaires de fonds d'investissement privés, et participera à une table ronde à laquelle sera invitée des entrepreneurs et chefs d’entreprises privées. Il présidera également une table ronde avec Flat6Labs, un incubateur de start-ups, et de jeunes entrepreneurs pour discuter de l'environnement des affaires et de l'écosystème numérique en Tunisie.

La Société Financière Internationale fait partie du groupe de la Banque Mondiale et est la plus importante institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé dans les pays émergents. Son but est d'aider le secteur privé à créer des opportunités et à "promouvoir une prospérité partagée" indique le site de l'IFC.

