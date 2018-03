Saad Lamjarred annonce son retour (provisoire) au Maroc

JUSTICE - Saad Lamjarred est bientôt de retour au Maroc, du moins de manière provisoire. Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, c'est lui-même qui en fait l'annonce, sur son compte Instagram. Le chanteur annonce ainsi un retour provisoire dans les prochains jours, et précise qu'il en profitera pour dévoiler, "depuis son cher pays", son dernier single, intitulé "Ghzali, Ghzali".

Le retour au Maroc de Saad Lamjarred est particulièrement attendu par ses fans, qui ont applaudi la nouvelle partagée par le chanteur. Depuis le retrait en octobre dernier du bracelet électronique du chanteur, Saad Lamjarred avait toujours interdiction de quitter le territoire français, en attendant la fin de l'instruction et le début du procès. Reste qu'il demeure possible d’obtenir un accord pour sortir du territoire français, autorisation limitée dans le temps et accordée à la discrétion d'un juge d’instruction ou d'un juge des libertés et de la détention.

Arrêté le 26 octobre 2016 au petit matin, Saad Lamjarred avait été mis en examen pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées", puis écroué. Il passe près de six mois dans la prison de Fleury-Merogis, en banlieue parisienne, dont il ressort le 13 avril pour être placé en liberté sous surveillance électronique jusqu'en octobre 2017. Si le Parquet de Paris avait jusqu'au 22 février dernier pour rendre ses réquisitions suite à la fin de l'instruction du dossier, aucune date de procès n'a pour l'instant été annoncée.