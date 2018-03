OSCARS 2018 - Ils ont presque tous fait la blague. Au début de son discours, le maître de cérémonie Jimmy Kimmel a conseillé les nommés de cette manière: "Je dois le mentionner. Cette année, quand vous entendrez votre nom, ne vous levez pas tout de suite", précise-t-il. Une petite allusion au cafouillage de l'an passé lors de la remise du prix du meilleur film.

L'an passé, Warren Beatty et Faye Dunaway ont connu la pire situation durant une cérémonie: se tromper de nom. Sur scène pour remettre le prix au gagnant de la catégorie du meilleur film, Warren Beatty avait annoncé "La La Land" gagnant à cause d'un problème d'enveloppe avant qu'un membre de l'organisation ne monte sur scène pour expliquer qu'il s'agissait d'une erreur et de demander à l'équipe de "Moonlight" de venir chercher son prix.

Jimmy Kimmel n'est pas le seul à avoir blagué sur cet épisode durant la cérémonie de ce dimanche 4 mars, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Pour remettre le prix du meilleur court-métrage d'animation, Mark Hamill, accompagné de l'acteur Oscar Isaac et de la comédienne Kelly Marie Tran, prie pour ne pas dire "La La Land" à l'ouverture de l'enveloppe.

