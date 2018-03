Découvrez Instadocs, l'application créée par 4 étudiants tunisiens et qui vous simplifie les procédures administratives

TECHNOLOGIE - Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les informations nécessaires pour l'obtention d'un document, ou pour entreprendre une procédure auprès d'une institution en Tunisie? Vous êtes souvent obligé d'effectuer de longues recherches sur internet, mais qui n'aboutissent parfois à rien, ce qui ne laisse le choix que de se déplacer pour obtenir les bonnes informations?

Ces tracas administratifs sont en grande partie facilités par Instadocs, une plateforme qui réunit tout ce dont vous avez besoin de savoir pour obtenir ou déposer un document quelconque.

Passeport, carte d'identité, visa, attestation, bulletin N°3, tous ces documents dont on a très souvent besoin mais dont on ignore les procédures à suivre pour les obtenir, ne constituent désormais plus de problème avec cette application Android créée par un groupe de 4 jeunes étudiants tunisiens.

Elle vous permettra ainsi de retrouver en quelques clics toutes les informations nécessaires à l'obtention de n'importe quel document auprès d'une institution tunisienne, publique ou privée.

Avec son interface intuitive, son design Flat de Google, ses onglets bien organisés, et ses informations complètes, Instadocs vous informe non seulement des pièces à fournir pour l'obtention d'un document, mais aussi sur les délais d'obtention, le nom de l'institution concernée, les horaires d'ouvertures de ladite institution, ainsi que le détail pour chaque document (nombre de photos requis par exemple.)

Les types de documents que propose Instadocs sont les documents civils, ceux relatif aux voyages, aux Finances, au Transport, au Travail, à la Santé, ou encore ce que vous devez fournir pour vous abonner à une bibliothèque par exemple.

L'application vous donne même les avantages d'un tel ou tel document, comme pour l'assurance de voyage, ou encore les conditions d'obtention, comme pour le document de voyage pour le pèlerinage.

Pour les documents classiques tels que la carte d'identité nationale et le passeport, avant de vous présenter la liste des pièces à fournir, Instadocs demande la nature de l'opération, à savoir un renouvellement, une perte/vol, ou une création pour la première fois.

Instadocs vous donne également la possibilité de contribuer aux prochaines mises à jour en envoyant vos suggestions, remarques ou questions, dans un formulaire disponible dans l'un des onglets de l'application.

Elle met également à disposition une fonction de recherche, afin que ne vous perdiez pas dans les nombreux documents listés.

Voici la liste des documents et des procédures sur lesquels vous pouvez vous informer sur Instadocs. D'autres documents seront bien évidemment ajoutés au fur et à mesure, mais l'application reste cependant suffisamment complète.

Civil

Attestation de Résidence

Attestation de copies conformes

Attestation de déclaration de perte

Attestation de déclaration de vol

Autorisation de célébration de cérémonie familiale

Bulletin n°3

Carte d'identité nationale

Carte de séjour

Carte jeune

Légalisation de signature

Voyage

Assurance de voyage poste tunisienne

Carte étudiant internationale

Document de voyage de pélerinage

Passeport

Visa (Cette section n'est pas encore terminée, probablement à cause de la différence dans les documents d'une ambassade à une autre)

Finances

Carte e-dinar

Carte technologique

Compte d'épargne

Transport

Abonnement métro-Bus TransTu

Echange de permis de conduire en Tunisie

Permis de conduire international

Travail

Brevet d'invention

Carte de conduite pour transport public et touristique

Carte professionnelle artistique

Certificat d'exercice d'une activité agricole

Octroi de certificats d'inscription militaire

Octroi de fiches de recensement militaire

Permis de transport public par voitures de Taxi

Première immatriculation-société anonyme

Renouvellement d'une marque

Santé

Carte de handicap

Traitement pour addiction aux drogues

Carte de soins gratuits

Carte de soins à tarif réduit

Bibliothèque

Bibliothèques internationales

Bibliothèques tunisiennes

Lancé par Houssem Abida, un étudiant en médecine en Tunisie, le projet Instadocs a été concrétisé par une équipe de quatre étudiants tunisiens, a affirmé le responsable communication de la plateforme, Adel Azouni au HuffPost Tunisie.

En plus de Houssem Abida et Adel Azouni, on retrouve Houssem Ben Othman, le développeur, et Houssem Ben Ghorbel, le designer.

Quant au financement, Adel Azouni a indiqué que le projet Instadocs est financé par la Bibliothèque d'Alexandrie, et encadré conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'Institut du Monde Arabe

Il a également ajouté que l'application sera mise à jour de façon constante, avec l'introduction prochaine des institutions privées. Azouni a d'autre part affirmé qu'une version pour iOS est prévue, et qu'elle est en cours d'étude. Il a également souligné que la collecte des informations s'est faite directement auprès des institutions en question, pour une totale fiabilité.

Azouni appelle également tous les utilisateurs de l'application à ne pas hésiter à envoyer leurs suggestions d'amélioration via le formulaire précité.

Vous pouvez télécharger l'application sur ce lien Playstore (utilisateurs Android uniquement)

