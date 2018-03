De fortes pluies et des averses modérées prévues de dimanche à mardi dans plusieurs régions du royaume

MÉTÉO - Les perturbations climatiques que subit le Maroc ces dernières semaines ne sont pas prêtes de finir. De fortes pluies et averses modérées seront enregistrées, de dimanche à mardi, dans plusieurs régions du royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial d'alerte.

Ainsi, la DMN précise que de fortes pluies allant de 100 à 130 mm, pouvant être localement dépassés sur les reliefs, concerneront, de dimanche à 18h au lundi à 18h, Chefchaouen et les reliefs de Larache, Ouezzane, Al Hoceima et Taounate. Par ailleurs, des pluies de 50 à 70mm seront enregistrées à Tanger, Fahs-Anjra, Tetouan et Sidi Kacem.

En outre, des averses modérées (20 à 40 mm) toucheront, durant la même période, les provinces de Rabat, Kénitra, Sidi Slimane, Khemisset, Skhirate, Temara, Mohammedia, Casablanca, Ben Slimane, Berrechid, Nouaceur et El Jadida.

De fortes pluies à hauteur de 50 à 80 mm seront également enregistrées, du lundi à 12h au mardi à 18h, à Ifrane, Khénifra, El Hajeb, Sefrou, Khouribga, Taza, Beni Mellal, Azilal, Fqih Ben Saleh, Safi, Sidi Bennour, Settat, Youssoufia, Rehamna et Kelaa Sraghna, ajoute la même source. Par ailleurs, des averses modérées, de 20 à 40 mm, intéresseront durant la même validité, les provinces de Fès, Meknès et Moulay Yacoub.

Depuis quelques jours, les fortes pluies et rafales de vents qui touchent le royaume ont fait de nombreux dégâts, notamment dans la capitale économique et sur les routes:

Vidéo : Le Club du "Sun" de Casablanca entièrement noyé sous les eaux - pic.twitter.com/U8zKhCgwZe — Actualités du Maroc (@PushMaroc) 4 mars 2018

Il y a quelques jours, deux touristes chinois ont été blessés, à Casablanca, suite à la chute d'un lampadaire mal fixé au sol.