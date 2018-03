La photo de cette enfant admirant le portait de Michelle Obama sème l'émoi

ENFANT - Parfois, une image vaut bien plus que mille mots.

Comme cette photo d'une fillette âgée de 2 ans, nommée Parker, qui admire le portrait de l'ancienne première dame Michelle Obama.

Ben Hines, 37 ans, originaire de Caroline du Nord, a capturé ce moment inspirant en visitant la National Portrait Gallery à Washington D.C. Il a partagé l'image de la fille, qu'il ne connaissait pas, sur Facebook.

"C'était si émouvant pour moi de voir cette belle petite fille regarder le magnifique portrait d'une femme puissante", a déclaré Hines à BuzzFeed. "J'étais tellement ravi d'avoir été au bon endroit au bon moment."

La mère de Parker, Jessica Curry, a déclaré que sa fille «voulait juste regarder» la peinture. "Elle était fascinée."

La photo de Hines a attiré l'attention d'Amy Sherald. L'artiste basée à Baltimore a déclaré sur Instagram que l'image lui avait fait "ressentir toutes sortes d'émotions".

Le portrait de Michelle Obama par Amy Sherald a été dévoilé en même temps que celui de Barack Obama réalisé par Kehinde Wiley à la galerie le mois dernier.

Durant la cérémonie, Michelle Obama a affirmé qu'elle "pensait à tous les jeunes, en particulier les filles et les femmes de couleur, qui dans les années à venir viendront à cet endroit et regarderont vers le haut. Elles verront une image de quelqu'un qui leur ressemble".

La photo de Hines a été accueillie avec enthousiasme sur Twitter. Les gens l'ont félicité pour avoir réussi à illustrer l'importance de cette oeuvre.

