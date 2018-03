Le cinéma tunisien conjugué au féminin à Paris à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes

Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. C'est aussi l'occasion de fêter le septième art tunisien à Paris, une initiative de la plateforme web "Cinéma Tunisien", dédiée à l'actualité cinématographique tunisienne, en France, dans le cadre de sa série d'événements: Les Rendez-vous du Cinéma Tunisien à Paris.

Et pour la journée internationale des Femmes, 8 films de 8 femmes cinéastes tunisiennes seront projetés à la salle de cinéma "La Clef", au 5e arrondissement.

La projection des huit courts-métrages débutera à 20h. Programmation ci-dessous.

AYDA, de Fériel Haj Romdhane, Tunisie, 2017, 15 mn, fiction.

Synopsis : Ayda s’isole du monde et se renferme sur elle-même, suite à des événements douloureux de son passé…



POST-VIOLENCE, de Amel Mokdad, Tunisie 2017, 6 mn, fiction.

Synopsis : Après une violence, il faut réapprendre à vivre : la création est une thérapie personnelle, un appui au quotidien…

BRISKA, de Nadia Rais, Tunisie, 2017, 12 mn, animation.

Synopsis : «Briska» est une adaptation de «Ahl al kahf» de Tawfiq al-Hakim (Egypte, 1933). Une histoire qui parle de la renaissance des civilisations et du pardon.

OUI MAIS NON, de Inès Asri, Tunisie, 2017, 8 mn, fiction.

Synopsis : Le plus beau jour dans la vie d’une femme n’est pas celui de son mariage, mais celui où elle réalise qu’elle pourrait avoir des jours meilleurs.



À SUIVRE, de Safa Tebini, Tunisie, 2017, 6 mn, expérimental.

Synopsis : Un lieu en ruine, peut-être une prison. Le personnage se déchaîne pour sortir découvrir le monde qui l’entoure…

HOME, de Inès Ben Halima, Tunisie, 2016, 5’23 mn, animation.

Synopsis : Film qui traite la question de la résistance palestinienne, à travers la mémoire d’une vieille femme…

CLOCH’ART, de Manel Katri, Tunisie, 2016, 22 mn, documentaire

Synopsis : Ala, Ahmed et Mahdi, dix-sept ans, ne voient pas leur vie en dehors du rap et ont choisi de poursuivre leur quête de musique et de notoriété en franchissant toutes les limites.



POMME D’AMOUR, de Cyrine Ben Chahla, Tunisie, 2017, 12 mn, fiction.

Synopsis : Dans sa logique d'enfant, Saker, 5 ans, ne croit pas à l'impossible et se voit capable de raccourcir le temps.