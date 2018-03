Badr Hari signe une victoire pour son retour sur le ring

SPORT - Retour gagnant pour Badr Hari. Le champion néérlando-marocain de kickboxing a remporté, le 3 mars, le match qui l'opposait à Hesdy Gerges, organisé par l'association de kickboxing Glory.

Congratulations Badr Hari on getting the W tonight at #GLORY51! pic.twitter.com/HUjetl3MPh — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) 3 mars 2018

Un combat au terme duquel le sportif a adressé quelques mots en arabe à sa famille et aux Marocains:

Une victoire que plusieurs observateurs sportifs qualifient de "revanche". Les deux sportifs s'étaient en effet déjà affrontés en 2010 sur le ring. Un match qui s'est soldé par le disqualification du Marocain après que ce dernier a frappé son adversaire au visage alors qu'il était à terre.

Badr Hari, le retour?

La victoire décrochée hier signe le grand retour du sportif, quelques mois après sa sortie de prison où il a effectué plusieurs mois de détention pour coups et blessure. Une annonce faite exactement un an après la blessure de Badr Hari en Allemagne, le 10 décembre 2016, lors de ce qui était supposé être "le combat du siècle", et était supposé être le dernier pour Badr Hari, face au Néerlandais Rico Verhoeven.

Victime d'un mauvais coup au bras droit, Badr Hari avait été obligé d'abandonner et de déclarer forfait au bout du 2e round. À la fin de la rencontre, il était revenu sur le ring, le bras en écharpe, pour déclarer à Rico, les yeux dans les yeux: "Je jure que l'année prochaine je te botterai les fesses." Reste à savoir si ce dernier tiendra sa promesse et prendra une seconde revanche cette année. Affaire à suivre...