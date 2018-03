BONNES TABLES: 5 adresses pour manger healthy et/ou vegan à Casa

LIFESTYLE - Être healthy, c'est bien plus qu'une tendance, c'est un mode de vie. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience que l'alimentation à de grandes répercussions sur notre santé. Que l'on soit végétarien, végétalien ou simplement adepte d'une cuisine plus responsable et plus saine pour prendre soin de son corps, le healthy n'a pas mis longtemps à faire son chemin dans nos esprits et dans nos assiettes. Désormais, il y a d'autres options que le salad bar. Voici 5 adresses pour manger bio, bon et végétarien en prime.

Veggie burger

Des burgers bio et végétariens version fast food en plein cœur de Casa? C'est possible. Porté par Hajar et Alexandre, le veggie est la première enseigne de fast-food bio, végétal et naturel au Maroc. L'établissement propose plusieurs entrées à des prix très abordables (entre 20 et 30 dirhams). Il y a un buffet de salades variées, des falafels (croquettes à base de pois chiches), des lasagnes ou du hachis parmentier à base de protéine de soja, des pizzas et quiches... Côté burgers, on a le choix entre des options à base de soja/quinoa ou pois-chiche, accompagnés de frites maison. L'esprit bio se prolonge en cuisine, puisqu'il n'y a ni micro-ondes, ni congélateurs. Tout est donc réalisé à base de produits frais préparés le jour même. Pas de plastique non plus, l'objectif étant de privilégier le papier et les matériaux renouvelables pour être le plus éco-responsable possible. Le but est aussi d'encourager les produits du terroir, issus de l'agriculture bio locale marocaine des régions de Benslimane et d'Agadir. Une adresse qui surfe sur la tendance du healthy parce les végétariens aussi ont le droit d'être pressés.

Vegan Café du Damanjot Yoga Center

Difficile de faire plus healthy que cette adresse casablancaise. Créée il y a 3 ans par la yogi Johanna Berdugo au cœur du Damanjot Yoga Center, c'est au cœur de ce temple du bien-être et de la relaxation que l'on trouve le Vegan café. Un restaurant végétalien qui propose une carte garantie sans gluten, sans œufs, ni produits laitiers, ainsi qu'une variété de jus pressés à froid, de smoothies de soupes crues ou cuites issues de l'agriculture biologique. On s'installe autour de l'une des deux grandes tables, en attendant de recevoir de jolies ardoises garnies de mets aussi beaux que bons. Mais surtout, on prend du temps pour soi.

Mauna Kea, Hawaiian&Organic

Avez-vous déjà entendu parler Poke bowl? (Et non, cela n'a rien à voir avec les pokémon). Cette nouvelle tendance healthy qui nous vient tout droit de Hawaï, a récemment fait son entrée à Casablanca, au Mauna Kea. Le concept? Un restaurant dédié à la cuisine hawaienne bio dans l'atmosphère reposante d'un jardin d'hiver. Derrière ce projet, il y a Camille et Simo, un couple franco-marocain qui a vécu plus de 10 années à Hong Kong avant de s'installer au Maroc. Le plat emblématique de cette nouvelle adresse, déjà bien connue des foodies, est le Poke bowl. Une recette très en vogue aux États-Unis initialement à base de poisson cru mariné, également proposée en version végétarienne avec le fameux tofu bowl, accompagné de riz, de quinoa et d'une farandole de fruits et de légumes bio, le tout servi dans un très joli bol et décoré d'une fleur exotique comestible. Impossible de ne pas passer par la case Instagram avant de savourer ces petites boules de paradis.

Organic kitchen

On ne présente plus Organic Kitchen aux healthy lovers de Casablanca. En quelque mois, cette adresse a réussi à devenir l'adresse privilégiée des amateurs de cuisine saine et équilibrée. Et pour cause, outre ses recettes aussi gourmandes que surprenantes, Organic Kitchen nous fait redécouvrir les produits du terroir marocain et œuvre à dynamiser le commerce équitable dans le pays à l'aide d'un petit corner rempli de légumes et produits bio venant directement des agricultures et coopératives locales, ainsi qu'une épicerie fine pour (re)découvrir ses produits préférés en version bio. Nouveauté de cette année, un adorable espace dédié aux enfants, parce qu'il n'y a pas d'âge pour manger sain. On aime la fameux Carrot Cake à la farine complète et graines de courges, le chia pudding au chocolat et les smoothie bowl (incontestablement, les meilleurs de la ville).

Bondi Coffee Kitchen

Encore une adresse ultra-instagrammable. Amateurs d'associations inattendues et de saveurs d'ailleurs, cette adresse est pour vous! Lancé il y a près de 3 ans par un couple maroco-australien, le Bondi est un café-restaurant très couru de la ville blanche, connu pour son ambiance hipster et ses repas sains et éco-responsables. On craque pour ses nombreuses tartines, mention spéciale pour la version cream cheese, avocat et tomates séchées, ses bowls en tous genres et surtout des desserts comme à la maison, mais en mieux. Du café équitable et biologique, du pain artisanal cuit quotidiennement dans la maison et des jus de fruits fraîchement pressés... On ne résiste pas.

Bonus: Ish - Livraison de repas Healthy

En voila un qui ne fait pas les choses à moitié. Avec une vision simple et efficace de la nutrition saine, Ish prépare des repas frais et équilibré qu'il vous livre à domicile ou sur votre lieu de travail. La maison offre des menus élaborés par des chefs, des nutritionnistes et coachs en nutrition, pour créer des programmes personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs clients: perte de poids, diabète, régime sans gluten, régime végétarien ou végétalien... Avec des portions généreuses et des plats recherchés, ce concept offre une alternative efficace et pratique pour manger bien sans faire de courses, ni passer derrière les fourneaux. Seul bémol, la durée minimale des programme est de 2 semaines pour des journées complètes (petit déjeuner, déjeuner, snack et dîner) et de 5 jours pour les déjeuner. On craque pour les Houmous à la betterave et ses Crackers multigrains, les makis de légumes accompagnés de leur sauce pesto maison, ou encore les barres d'énergie aux flocons de sarrasin, abricots secs, chocolat noir, amande, noix et noix de cajou. Un régal.

