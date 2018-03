La Fondation allemande Heinrich Böll présente un guide de gouvernance environnementale locale en Tunisie

À l'approche des élections municipales, la fondation allemande, affiliée au parti des Verts allemand, Heinrich Böll , a dévoilé, le 1er mars, son "Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie", en collaboration avec le "World Future Council".

Ce guide s'intègre dans le programme "Siyassat El-Mostaqbal" (politique de l’avenir). Il a été en présenté en présence du ministre des Affaires locales et de l'environnement, Riadh Mouakher.

Se basant sur des expériences des pays émergents comme le Chili ou encore Afrique du Sud, où la décentralisation a permis le renforcement des politiques locales ciblant le développement durable de secteurs primordiaux, le guide recommande des mesures concrètes visant six domaines différents: l’énergie, l’eau, les déchets, l’urbanisme et l’infrastructure, les transports et l’agriculture.

Ce guide "vise à soutenir les efforts dans le domaine environnemental au niveau local en mettant en évidence les défis et les opportunités qui se présentent aux autorités locales, la nouvelle répartition des compétences prévues par le Code des Collectivités Locales leur permettant de piloter la protection de l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique", annonce le communiqué de Heinrich Böll.

Et d'ajouter qu'il "se focalise également sur la situation économique, environnementale et institutionnelle actuelle en Tunisie dans le but d’établir une évaluation objective et par conséquent mettre en place le système de décentralisation et ses bénéfices attendus pour l’administration environnementale résultant de la volonté d’obtenir une représentation équitable des territoires tunisiens, comme le stipule la Constitution de 2014".

350 municipalités tunisiennes sont concernées par ce programme et plus spécifiquement les mairies, les conseils municipaux mais aussi le ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.