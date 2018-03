"El Moustach" dévoile la pop culture algérienne dans une nouvelle exposition

Une installation dédiée au PopArt et à la pop culture algérienne, réunissant des oeuvres assistées par ordinateur revisitant des symboles de l'imaginaire algérien, a été inaugurée vendredi à Alger par l'artiste "El Moustach".

Cette exposition intitulée "Sog Ur Mother Is Open at Night", en référence à la fameuse réplique de Athmane Ariouette dans le film "Une famille comme les autres", a été organisé à l'Espace d'art contemporain, "Espaco".

Pour plonger le visiteur dans cet univers de culture populaire, influencée par la musique, la télévision et le sport, l'artiste recrée dans cette galerie un café maure rappelant un café populaire de Boumerdès où il avait dévoilé ses premières oeuvres.

Caisses de limonade, tables et chaises, gobelets et jeu de domino constituent l'essentiel de ce décor qui accueille des oeuvres essentiellement inspirées de l'univers du film "Carnaval Fi Dechra" dont plusieurs extraits, répliques et personnages font partie de l'imaginaire collectif.

El Moustach plante d'abord un décor de campagne électorale avec des affiches et des panneaux tirés du même film et revisite divers portraits graphiques de "Mkhlouf El Bombardi", personnage principal de cette oeuvre, ainsi que ces slogans de campagne.

Dans son oeuvre "El qâada", l'artiste a rassemblé des portraits rassemblant, dans le patio d'une maison de la Casbah, Hadj M'hamed El Anka, Cheb Hasni, Dahmane El Harachi, Zineddine Zidane, Lotfi Attar, l'inspecteur Tahar ou encore Matoub Lounes.

La magie des arts graphiques permet à l'artiste de faire porter au cardinal du châabi des lunettes 3D, de créer un superman algérien ou a habiller ses personnages des anciens maillots de l'équipe nationale de football des années 1980.

Dans les oeuvres imprimées de l'artiste, une série est dédié à la symbolique de la khamssa qui est déclinée dans plusieurs toiles tout comme une version chic de la jeune femme algérienne actuelle drapée d'un haïk et entourée de symboles et logos de marques de luxe.

Dans cette installation la magie du PopArt et du graphisme fait que le visiteur se retrouve dans un univers où Al Pacino, Che Guevara, El Hadj Mhamed El Anka, Amer Ezzahi, El Hachemi Guerouabi, ou encore Bruce Lee parlent le même langage et intègre l'univers populaire algérien.

Artiste PopArt, El Moustach , Hicham Gaoua de son vrai nom, fait parler de son travail depuis plus de trois ans en prenant part à des événements de street art et en exposant dans des lieux insolites avant de montrer ses oeuvres dans des galeries d'art comme "Kef Nounou" et le "Sous-marin".

En 2017 il a pris part à l'exposition collective "PopArt from north africa" dans une galerie londonienne.

Cette dernière exposition d'El Moustach se poursuit jusqu'au 23 mars à la galerie Espaco.

