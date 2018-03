César 2018: Retrouvez la liste des gagnants

CESAR - L'heure de la soirée que les cinéphiles attendent toute l'année a sonné. Ce vendredi 2 mars le cinéma français, accompagné de Penélope Cruz était réuni Salle Pleyel à Paris pour remettre, recevoir et applaudir les César 2018.

"120 battements par minute", a raflé pas moins de 6 césars dont celui du meilleur film, du meilleur scénario original et du meilleur espoir masculin pour Nahuel Pérez Biscayart. Le film suivant l'association Act Up en pleine action coup de poing lors des années 90 avait été récompensé du Grand Prix du jury au festival de Cannes le 28 mai denier.

"Au revoir là-haut" d'Albert Dupontel est le deuxième chouchou de la soirée avec 5 trophées reçus dont celui du meilleur réalisateur. "Petit paysan", une plongée dans le monde agricole, a reçu trois prix alors qu'il s'agissait du premier film d'Hubert Charuel.

Au cours de cette cérémonie animée par Manu Payet, de nombreux hommages ont été rendus. Cinq mois après les révélations de l'affaire Weinstein, de nombreux artistes ont arboré un discret ruban blanc sur leur tenue.

Mais c'est avant tout le 7ème art qui était à l'honneur pour couronner les meilleurs artistes et les meilleures œuvres de 2017.

Découvrez les vainqueurs ci-dessous.

Meilleur film

"120 battements par minute"

Meilleur réalisateur

"Au revoir là-haut"

Meilleure actrice

Jeanne Balibar

Meilleur acteur

Swann Arlaud

Meilleure actrice dans un second rôle

Sara Giraudeau

Meilleur acteur dans un second rôle

Antoine Reinartz

Meilleur espoir féminin

Camélia Jordana

Meilleur espoir masculin

Nahuel Pérez Biscayart

Meilleur scénario original

"120 battements par minute"

Meilleure adaptation

"Au revoir là-haut"

Meilleur film étranger

"Faute d'amour"

Meilleur premier film

"Petit paysan"

Meilleur film d'animation

"Le Grand Méchant Renard et autres contes..."

Meilleure musique

"120 battements par minute"

Meilleure photographie

"Au revoir là-haut"

Meilleur montage

"120 battements par minute"

Meilleurs costumes

"Au revoir là-haut"

Meilleurs décors

"Au revoir là-haut"

Meilleur son

"Barbara"

Meilleur court-métrage

"Les Bigorneaux"

Meilleur court-métrage d'animation

"Pépé le morse"

Meilleur documentaire

"I am not your negro"