À Médenine, un homme âgé vivant depuis 15 ans dans une grotte découvert par hasard (VIDÉO)

Les réseaux sociaux ont relayé les images choquantes d'un homme âgé qui vit depuis 15 ans dans une grotte. Cet homme a été découvert depuis deux jours par l'association tunisienne pour la construction et le progrès dans un village de la localité de Beni Khdech à Médenine. (ci-dessous)

Contacté par Mosaïque FM, le président de l'association pour la construction et le progrès a expliqué que sa situation est "catastrophique". Il pèse entre 8 et 12 kg et il est dans l'incapacité de marcher. Il souffre de maladies mentales. Incapable de le prendre en charge, sa soeur, elle même dans une situation social difficile, l'a abandonné dans cette grotte, tout en lui donnant de quoi manger. Elle refuse de le faire sortir de la grotte.

L'homme est âgé de 54 ans vit dans une grotte depuis plusieurs années, entouré seulement de poules, qui se nourrissent avec lui.

Le président de l'association espère, à travers la médiatisation de l'affaire, l'intervention des autorités pour le prendre en charge.

