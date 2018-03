Les éditions Cérès viennent d'annoner la parution d'un dernière ouvrage consacré à la Tunisie et plus particulièrement à l'histoire de son architecture. Intitulé "Djerba, les mosquée ibadites", le précieux ouvrage associe les travaux photographiques d'Axel Derriks aux commentaires érudits de l'historienne de l'art Virginie Prévost, pour nous mener à la découverte captivante de l’ibadisme et de ses monuments insolites, dont l'histoire demeure encore méconnue.

Axel Derriks est un photographe belge qui vit et travaille actuellement à Tunis. Ses clichés situés entre esthétique artistique et documentaire, ont notamment donné lieu à plusieurs expositions, reportages et publications. Il se consacre aujourd'hui à plusieurs projets sur le long terme, "Le Pays des Hommes Intègres" centré sur le Burkina Faso qu'il sillonne depuis plus de 15 ans, "Dunes" consacré à l'esthétique des déserts et enfin "Ibadisme".

C'est à travers cette dernière spécialité qu'il collabore à la réalisation du livre Djerba, les mosquée ibadites. Guidé par une véritable passion - révélée en 2009, suite à une observation de l'architecture ibadite dans la vallée du Mzab en Algérie - le photographe s’est, en effet, donné pour mission de couvrir tous les sites ibadites reculés de Libye, d’Algérie, d’Oman et de Tunisie avec une attention particulière portée sur l’île de Djerba.

Historienne de l’art spécialisée en islamologie et en histoire des religions, Virginie Prévost a quant à elle, défendu une thèse de doctorat consacrée aux ibadites du Sud tunisien entre le VIIIe et le XIIIe siècle, à l’Université libre de Bruxelles en 2002. Les recherches qu'elle consacre à la civilisation ibadite ancienne et contemporaine, visent à apporter une nouvelle interprétation de l’histoire du Maghreb médiéval, en valorisant le témoignage essentiel et souvent négligé des historiens ibadites d’origine berbère. La chercheuse porte ainsi une attention particulière à l’architecture ibadite du Maghreb et notamment de Djerba.

Elle est l'auteure des ouvrages L’aventure ibadite dans le Sud tunisien, VIIIe-XIIIe siècle. Effervescence d’une région méconnue, publié en 2008, Les Ibadites. De Djerba à Oman, la troisième voie de l’Islam paru en 2010 et Les mosquées ibadites du djebel Nafûsa. Architecture, histoire et religions du nord-ouest de la Libye, VIIIe-XIIIe siècles en 2016.

Dans l'ouvrage Djerba, les mosquée ibadites, les deux auteurs nous invitent à explorer les joyaux de l’architecture ibadite de Ben Hammûda à Tâjdît, en passant par Al-Gallâl, Lûta, Abû Miswar, Al-Bâsî, Sîdî Yâtî, ou Talâkîn.

Au fil de ses 168 pages, il révèle la diversité de ces lieux mystiques, à travers les fascinants portraits de mosquées de campagne, de mosquées madrasas, gardiennes du savoir et de sa transmission, parfois souterraines, fortifiées ou de guet, situées en bord de côte et destinées à assurer la défense de l’île.

Riche d'une centaine d'illustrations, la diversité iconographique de l'ouvrage, offre un panorama de l'originalité des formes ou encore de la subtilité chromatique propre à l'identité visuelle de l’architecture djerbienne brute et éblouissante de simplicité.

