Mehdi Benatia: "Si le Maroc passe les quarts, je fais le tour du monde" (VIDÉO)

FOOTBALL - Moins de quatre mois avant la Coupe du monde, les esprits sportifs s'échauffent. Dans une vidéo publiée jeudi 1er mars sur YouTube par le site Bros. Stories, Mehdi Benatia s'est prêté au jeu de l'interview croisée avec son coéquipier Blaise Matuidi.

L'international marocain qui évolue à la Juventus de Turin a posé quelques questions au footballeur français, arrivé l'été dernier dans le même club italien. Ses premiers mois en Italie, son apprentissage de la langue, ses liens avec le PSG... Le milieu de terrain français se livre à quelques confidences avant que Mehdi Benatia n'évoque un défi que se serait lancé Blaise Matuidi.

"Apparemment, j'ai entendu que tu t'étais engagé à faire Turin-Paris en vélo si la France gagnait la Coupe du monde. Ça veut dire quoi, t'y crois pas beaucoup?", lui lance le footballeur marocain. "J'y crois justement. C'est un truc que j'aimerais faire!", lui répond le joueur français, avant de proposer un défi à Mehdi Benatia: "Tu viendras avec moi si le Maroc passe les quarts ou quoi?".

"Si on passe les quarts, je fais le tour du monde! Et si on passe juste le premier tour je fais ce que tu veux, tu décides", lui lance alors Benatia. Ce à quoi Matuidi répond: "Tu viens avec moi" si la France gagne.

"On est capable de créer des surprises"

Le joueur marocain relèvera-t-il le défi? Il n'aura en tout cas pas forcément besoin de ça pour impressionner son coéquipier. Blaise Matuidi raconte en effet, dans la vidéo, qu'il a beaucoup d'amis marocains et qu'ils lui parlent tous de lui. "La nounou de mes enfants elle est Marocaine et elle m'a dit: 'Mehdi Benatia, c'est le patron du Maroc!'".

Le "patron du Maroc" jouera sa première coupe du monde en juin prochain avec les Lions de l'Atlas. Une compétition qui s'annonce complexe pour l'équipe nationale. Celle-ci devra en effet affronter un groupe relevé, avec l'Iran, le Portugal et l'Espagne comme adversaires. "Mais je pense que si on joue à notre vrai niveau, on est capable de créer des surprises", estime Mehdi Benatia.

"Je te dis pas qu'on va la gagner, mais déjà essayer de faire une belle coupe du monde, essayer de passer ce premier tour, faire plaisir aux supporters marocains, ce serait vraiment le top", conclut-il.