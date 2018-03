Cet homme chargé d'acheter un legging à sa copine a eu du mal à s'en remettre

INSOLITE - Qui n'a jamais demandé à son âme sœur d'acheter des petites broutilles pendant que le ou la bien-aimé(e) fait des courses? C'est ce qu'a fait Taylor-Anne Gallagher. Au travail toute la semaine, elle n'a pas eu le temps d'aller s'acheter les nouveaux leggings dont elle avait besoin, et a donc demandé à Tim, son compagnon, de s'en charger.

Mais n'en ayant jamais acheté, Tim se retrouve assez confus face aux nombreux leggings qui se trouvent dans les rayons. Ne sachant pas lequel choisir, il envoie une série de messages à sa compagne, qu'elle publie sur son compte Twitter le lundi 26 février:

When you ask your boyf to pick you up a pair of leggings whilst he’s in town 😭😂 pic.twitter.com/zXaVC4KCuj — tay (@MissTayl0rAnne) February 25, 2018

"Il y a tellement de leggings. Pourquoi? Pour quelle raison? Tu en veux des longs qui vont sur les chevilles ou les autres? Pourquoi certains ont des zips? C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre le besoin de faire 8000 types de leggings noirs. Oh, maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait aussi différentes épaisseurs. Je me sens submergé. Pas étonnant que le nombre de femmes anxieuses soit en hausse. C'est le pic. Je ne sais pas quoi te prendre. Maintenant, je suis sur le sol en position fœtale. Envoie-moi de l'aide. J'ai l'impression d'être dans ce magasin depuis 5 jours. Le soleil me manque. Tay, je t'aime. Dis à ma famille que je les aime aussi. J'utilise des leggings pour me réchauffer maintenant, mais je ne pense pas que je vais durer très longtemps. Attends, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Oh... Non... Nop... Pardon. C'était juste un signe me signalant un autre type de leggings. Aussi noir. Je n'ai plus d'espoir. Je vais faire une pause."

À la suite de ce post sur Twitter, de nombreuses personnes ont répondu, et cette publication est devenue virale:

What a wicked tweet lol poor man made me feel so sorry for him 🤣🤣🤣 blokes are just so awkward at buying things for their ladies......its the fear of getting it wrong that drives them mad!!! — NewGenDaz (@DaZeD_aNd_TiReD) February 26, 2018

"Quel tweet vicieux lol, le pauvre homme me fait sentir désolée pour lui. Les mecs sont tellement maladroits pour acheter ce genre de choses... C'est la peur de prendre le mauvais objet qui les rend fous!!!"

This literally was my bfs reaction when I told him that I usually use a conditioner in addition to my shampoo and asked him to buy me some when he went to the shops. How are men even able to survive out there https://t.co/sCLeEmZ02l — Francesca (@heromurs) February 26, 2018

"C'est exactement la réaction de mon petit ami quand je lui ai dit que j'utilisais un soin démêlant en plus de mon shampoing et que je lui ai demandé d'en acheter un quand il allait au magasin. Comment les hommes peuvent-ils survivre dehors?"

Does your boyfriend realise he’s going viral?! This is hilarious! 😂 — Jaki Jelley (@jakijellz) February 26, 2018

"Ton petit ami sait que c'est devenu viral?! C'est hilarant!"

I hope my husband reads this and realises he's not alone https://t.co/Sl5Ifs4ENo — Harriet BattenFoster (@HarrietBF) February 27, 2018

"J'espère que mon mari lit ça et réalise qu'il n'est pas tout seul"

Tim a lui aussi donné des nouvelles de son rétablissement:

I made it out, but I'm not 100% convinced I'm not still in a coma — TSG the 2nd (@TimGoddardMusic) February 26, 2018

"Je m'en suis sorti, mais je ne suis pas à 100% convaincu que je suis ne plus dans le coma"

