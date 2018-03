MWC 2018: Condor lance 4 nouveaux smartphones et confirme une ambition internationale plus vaste

La compagnie Condor Electronics, leader algérien des produits électroniques, électroménagers et Multimédia, qui revendique un taux de présence de 90% dans les foyers algériens, a participé pour la troisième fois consécutive au salon Mobile World Congress (MWC 2018) de Barcelone (du 26 février au 1 mars).

Le président du conseil d’administration de Condor Electronics, Abderrahmane Benhamadi a indiqué, lors d’une conférence de presse, tenue à Barcelone, que cette troisième participation de son entreprise au MWC symbolise d’un point de vue stratégique une victoire de sa compagnie dans sa politique d’internationalisation. "Nous voulons nous renforcer sur les marchés internationaux dans les cinq prochaines années. Ce choix stratégique devrait avantager la vente de nos appareils électroménagers en Afrique et nos terminaux téléphoniques en Europe", a-t-il déclaré.

Sur le stand de Condor Electronics, de près de 100 m2 situé au Hall 7 stand 7F31, les visiteurs de la plus grande manifestation mondiale du secteur des technologies mobiles ont découvert les derniers produits du constructeur algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. Le MWC est en cela une vitrine exceptionnelle, et Abderrahmane Benhamadi, et ses équipes, veulent être présents en force afin de présenter ce qui se fait de mieux en Algérie dans le domaine du hardware des technologies mobiles.

"Aujourd’hui, des compagnies concurrentes suivent notre trajectoire internationale. Le MWC constitue, pour nos cadres, une étape d’apprentissage très importante afin d’adapter nos produits aux normes internationales à travers la réalisation de partenariats avec les groupes technologiques spécialisés", a déclaré le président du conseil d’administration de Condor Electronics. La société a profité de la grande messe de la téléphonie mobile pour annoncer le lancement mondial, en avant-première, de quatre nouveaux smartphones. Il s’agit des terminaux Condor L1, L2, P8 Pro et H1.

Prix accessibles

Des smartphones d’entrée et de milieu de gamme qui enrichissent la famille des devices déjà disponibles sur le marché algérien, mais également la douzaine de marchés étrangers dans lesquels Condor est désormais présent. "Nous sommes connus pour proposer des nouveaux modèles de smartphones dotés de technologies et de conceptions les plus récentes à des prix accessibles qui varient entre 10.000 et 30.000 DA, et ce malgré la hausse des prix des matières premières et la baisse de la valeur du dinar face au dollar. Commercialiser des terminaux mobiles à des prix élevés n’est pas une priorité pour nous", a précisé M. Benhamadi.

Livré avec Google Android 7.0 (Nougat) et compatible LTE (4G), le Smartphone Condor P8 Pro est doté d’un processeur Core 64 bits dont la fréquence a atteint 1.25 GHz et utilise la technologie d’écran IPS qu’on retrouve chez LG et Sony. Sa capacité de stockage est de 32 Go pour une mémoire RAM de 3 Go. En matière de consommation électrique, le terminal mobile dispose d’une batterie de 4000 mAh de capacité énergétique, soit environ 10 heures d’autonomie.

Dans le Smartphone H1 qui tourne sous l’Android Nougat, on retrouve le processeur Snapdragon 625 de Qualcomm, une puce de milieu de gamme doté de huit cœurs cadencés à une fréquence de 2 GHz, une mémoire de stockage de 16 Go (2Go de RAM) une batterie de 4000 mAh et une caméra frontale de 5mégapixels. Le processeur permet de piloter un capteur photo de 13 mégapixels et un écran Full HD de 5.5 pouces. Les smartphones Condor L1 et L2 sont dotés d’un écran IPS de 5.5 pouces et sont également rapides grâce au processeur MediaTek Quad Core, conçu spécialement pour des terminaux Android. Sa fréquence est de 1.25 GHz. Tournant sous l’OS Android 8.0 Oreo, le Condor L2 est un appareil mobile doté d’un batterie de 3000 mAh et d’une mémoire de stockage de 32 Go (3Go de RAM).

Condor a également annoncé la signature d’un contrat avec l’opérateur virtuel de téléphonie mobile, LycaMobile, pour la distribution de ses smartphones dans une quinzaine de pays.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.