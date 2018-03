Tout commence le 27 février 2018, lorsqu'un journaliste irakien, Haider Alnuaimi, partage les photos de Kadim Al Sahir avec la jeune Sarah. Il écrit sur son compte Facebook: "La Tunisienne Sarah, de la ville de Sfax, met fin au célibat de Kadim Al Sahir et l'épouse".

Quelques mois auparavant, une autre photo du célèbre chanteur irakien avec Sarah avait circulé, tout comme des rumeurs sur leur union.

Une autre jeune fille du nom de "Sarah" a aussi été aperçue avec Kadim Al Sahir. Une jeune marocaine, décoratrice d'intérieur qui vit à Dubai. Une fan dévouée de l'artiste, qui ne rate aucun de ses concerts, rapporte le HuffPost Arabi.

C'est alors que les fans commencent à s'interroger. Laquelle des deux "Sarah" est l'élue de son coeur"?

Il se pourrait que ce soit bien la Tunisienne en effet, puisqu'elle l'accompagne pour sa tournée aux États-Unis. Une photo d'eux à Las Vegas a été partagée sur les réseaux sociaux, où on voit aussi son fils Wissem. "Une réunion familiale", pour certains, preuve qu'ils sont bien mariés.

"Mariage de Kadim avec une fille tunisienne du nom de Sarah... Kadim 60 ans, Sarah 27 ans"

I keep seeing this news everywhere. If true, I’ll be happy for him because that’s how much I love him so I’ll sacrifice “our future together” 🤭 but right now انا في حالة قلق وجودي @KadimAlSahirORG #KadimAlSahir #كاظم_الساهر https://t.co/58OE3mlpHZ

— Soraya Dali-Balta (@SorayaDaliBalta) February 28, 2018