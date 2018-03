Hope Hicks, la directrice de la communication de Trump va démissionner

ÉTATS-UNIS - Encore un allié de perdu pour Donald Trump. Ce mercredi 28 février, la Maison Blanche a annoncé par la voix de sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders qu'Hope Hicks allait démissionner de ses fonctions auprès de la présidence des États-Unis. La jeune femme de 29 ans, aux côtés de Donald Trump depuis qu'il s'est lancé à la conquête de la Maison Blanche, en 2015, était sa directrice de la communication.

Hope Hicks avait d'abord été l'attachée de presse de Donald Trump, durant sa campagne. Très proche de la famille Trump et notamment de ses enfants, elle a notamment travaillé pour la Trump Organization, mais aussi pour l'une des marques de prêt-à-porter d'Ivanka Trump, la fille du président américain.

Elle était entrée en fonction en tant que directrice de la communication de la Maison Blanche en juillet 2017, à la suite de la soudaine démission d'Anthony Scaramucci, qui n'aura passé que quelques jours en poste. La fonction est d'ailleurs considérée avec ironie comme étant maudite outre-Atlantique. En effet, depuis l'investiture de Donald Trump, il y a treize mois et quelques jours, cinq personnes s'y sont succédé, et une sixième devrait bientôt être nommée.

L'ombre de l'ingérence russe, encore et toujours



Si pour l'heure, Donald Trump a simplement regretté ce départ en expliquant que "Hope est fantastique et a fait un excellent travail", et que la jeune femme n'a pas donné de raison à sa démission, celle-ci intervient au lendemain d'un événement marquant. Mardi 28 février, Hope Hicks a effectivement dû témoigner devant la commission qui enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine de 2016 et elle aurait, selon des participants, reconnu avoir fait de "pieux mensonges" pour servir le propos de Donald Trump.

Si la date exacte du départ d'Hope Hicks n'est pas encore arrêtée, il devrait intervenir dans quelques semaines, à en croire les informations du New York Times, qui a été le premier à évoquer cette affaire. Hope Hicks n'a pas encore donné d'information quant à la suite de sa carrière, mais il est d'ores et déjà acté que cela se passera loin de la Maison Blanche.

Hommages appuyés dans le camp Trump



Dans les minutes qui ont suivi l'officialisation de cette démission, plusieurs membres du clan Trump se sont empressés de saluer la tâche accomplie par Hope Hicks. Ivanka Trump a notamment tweeté que l'ancienne dircom de la Maison Blanche était "aimée et admirée par tous ceux qui la connaissent." Et d'ajouter: "C'est avec le cœur lourd, mais une gratitude infinie que je lui souhaite le meilleur pour la suite."

Son prédécesseur dans la fonction, Anthony Scaramucci a également publié un message dans la même veine. "Hope Hicks est une personne de classe mondiale et elle va continuer de vivre une incroyable carrière. Elle a fait un boulot exceptionnel. Et le meilleur est à venir." Comme Kellyanne Conway, la conseillère personnelle de Donald Trump: "Je t'aime et tu vas me manquer, Hope Hicks."

Hope Hicks is loved & admired by all who know her. It’s with a heavy heart, but tremendous gratitude, that I wish her well in her next steps — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 28 février 2018

Hope Hicks is a world class person and is going to go on to have an unbelievable career. She did an incredible job. The best is yet to come. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 28 février 2018