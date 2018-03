L'Espagne "continue de chercher une date" pour la visite du roi Felipe VI au Maroc

DIPLOMATIE - Nouveau report de la visite du roi d'Espagne au Maroc. Le gouvernement espagnol "continue de chercher une date" pour la visite du roi Felipe VI dans le royaume voisin, selon le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro.

Le numéro deux des Affaires étrangères a précisé, jeudi 1er mars devant la commission des affaires étrangères du Sénat, que la raison pour laquelle la visite du roi n'a toujours pas été effectuée est liée à un problème d'agenda, rapporte l'agence de presse espagnole EFE.

Cette visite aurait dû se tenir au mois de mars "mais nous sommes toujours à la recherche d'une date, car le roi du Maroc vient d'être opéré" à Paris, a précisé M. Castro.

La visite de Felipe VI devait initialement avoir lieu à la fin du mois de novembre, mais elle avait été annulée à cause de la tenue du sommet UE-Union africaine, organisé les 29 et 30 novembre et auquel le roi Mohammed VI avait participé. Elle avait ensuite été reportée à début janvier, puis en mars.

Le roi Felipe VI et son épouse s'étaient rendus au Maroc juste après l'accession au trône du roi d'Espagne, en juillet 2014. C'était le premier voyage royal dans un pays non européen