Coupe du monde 2026: Une délégation de la FIFA à Rabat

FOOTBALL - J-15 avant le dépôt de candidature à la FIFA, programmé pour le 16 mars. À quelques jours de la date butoir, le comité de candidature Maroc 2026 annonce avoir reçu le 26 février à Rabat, une délégation de la FIFA pour une journée de travail.

Présidée par Moulay Hafid Elalamy, Président du Comité de candidature Maroc 2026, "la réunion a permis d’échanger autour des aspects clés de la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2026", indique un communiqué du comité de candidature. "Les équipes ont notamment exploré dans le détail de nombreux volets liés aux garanties gouvernementales et autres aspects juridiques", poursuit la même source.

Saad-Eddine El Othmani a par ailleurs reçu la délégation de la FIFA en présence de Moulay Hafid Elalamy, et de Rachid Talbi Alami, Ministre de la Jeunesse et des Sports. Une rencontre sous la houlette du chef du gouvernement, tenue en vue de "réaffirmer l’engagement total et sans faille du gouvernement marocain pour organiser une Coupe du Monde impeccable, satisfaisant l'ensemble des conditions exigées au sein du cahier des charges de la FIFA".