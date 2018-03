Les startups et le contenu digital algériens mis en avant

Parti pour devenir un rendez-vous incontournable des événements technologique en Algérie, le "Maghreb Mobile Expo"

(MME) a organisé sa première édition les 21, 22, 23 février derniers au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger et placé sous le slogan de "Tous connectés pour innover".

Les organisateurs du MME ambitionnent à faire de ce salon, dans les années à venir, "le lieu de rassemblement des entreprises, des chercheurs, des développeurs et des porteurs de projets dans les domaines des nouvelles technologies mobiles et de l’internet des objets".

D’important organismes publics se sont investi pour la réussite de cette première édition, dont le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), des organismes publics comme la SATIM, des banques (BDL), et l'Agence nationale de promotion et développement des parcs technologique (ANPT), mais également des entreprises privées et des opérateurs mobiles. Cette édition a aussi vu la participation de représentants des entreprises étrangères en provenance de Tunisie, du Maroc, de l'Espagne, de la France, du Danemark, de la Roumanie et de la Chine.

Interrogé sur la vision et les objectifs de ce salon, Saïd Benmesbah, Directeur Général de Be Smart Services, la société organisatrice de l’évènement, a déclaré que le MME essaie de "mettre en avant la start-up algérienne pour créer un contenu et des services purement algériens. Nous souhaitons également mettre en avant l’expertise des entreprises algériennes qui sont assez développées dans le domaine des TIC, et de les exporter, dans un premier temps, dans les pays maghrébins où nous avons des échanges, ensuite vers les pays africains".

La cinquantaine d'exposants qui ont réservé leurs stands au Maghreb Mobile Expo représentent une bonne variété de spécialités du numérique et des technologies mobiles. Parmi eux des opérateurs téléphoniques (Djezzy), des fabricants de smartphones (Condor, LG Mobile Algérie, Doogee…), des entreprises dédiées à l'Internet des objets et accessoires, des startups et des développeurs d’application, ainsi que des centres de formation du numérique.

Mis en valeur des talents algériens

En marge du salon, des conférences et ateliers ont été organisées et qui ont vu défiler des spécialistes du monde du mobile. Dans sa conférence sur l’utilité des applications et la sécurité des données "M-Security", Adel Dahmana a mis en garde contre les "applications dites gratuite" en particuliers "lorsque celles-ci demandent des autorisations pour accéder aux données personnels des utilisateurs, comme les contacts, les photos ou encore la localisation, car derrière ces application se cache des développeurs mal intentionnées qui cherchent à récupérer les données personnelles des utilisateurs afin de les revendre".

La conférence Amine Ounas, CEO de Kyo Conseil, a permis de se familiariser avec "L’Inbound Marketing", présentée comme une approche stratégique d’une entreprise basée sur le numérique et qui permet "de générer des clients de façon naturelle et spontanée".

Lors du 1er salon MME, des solutions d'entreprises, des nouveautés et des démonstrations de produits et services dans le domaine des technologies mobiles ont été également présentées au public. Malgré un nombre de visiteurs en deçà des attentes des organisateurs, l’animation était tout de même au rendez-vous. Un concours destiné aux jeunes développeurs, de startup et de clubs scientifiques, a été organisé. Il s’agit du "Mobile Innovation Awards", sponsorisé par la Banque de développement local (BDL) et qui récompense la meilleure application mobile du salon.

Partenaire du Maghreb Mobile Expo, Djezzy a saisi l’opportunité de cet événement pour "établir des liens avec les différentes parties prenantes du secteur, de préparer le lancement du Mobile Financial Services (MFS)" et de "réaffirmer sa volonté de poursuivre sa contribution active à la création de l'écosystème numérique dans le cadre du programme du Gouvernement", indique un communiqué de l’opérateur. Djezzy était parmi les exposants avec un stand destiné aussi bien à la vente et la promotion de ses offres et services data destinés aux différentes catégories de clients. "Une équipe qualifiée est présente sur place pour accueillir les visiteurs pour répondre à leurs attentes et présenter les dernières nouveautés de Djezzy"

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.

.