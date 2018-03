SPORT - Il aura 100 ans en avril. Et nageait, ce 28 février, lors des éliminatoires des Jeux du Common Wealth, à Brisbane, sa ville, en Australie. 50m en nage libre et en 56,12 secondes. On vous laisse admirer sa performance dans la vidéo ci-contre.

