Le Tna lance le Prix Mustapha-Kateb des études sur le Théâtre algérien

Le Théâtre national algérien Mahieddine- Bachtarzi (Tna) lance la première édition du Prix Mustapha-Kateb d’études sur le Théâtre algérien, annoncent les organisateurs sur le site internet du Tna.

Ce prix annuel s’adresse aux chercheurs et à celles et ceux qui s’intéressent au Théâtre algérien de "toutes les nationalités", visant ainsi à "soutenir la recherche" et ouvrir le champ aux scientifiques pour "observer la transformation" de la dramaturgie algérienne, "rassembler et vérifier" l’oeuvre et la pratique du théâtre en Algérie.

Trois prix, dotés des sommes de 500.000 DA pour le premier prix, 300.000DA pour le deuxième et 200.000 DA pour le troisième, sanctionneront les meilleures études sur le Théâtre algérien.

La date limite de dépôt des dossiers de participation au concours de la première édition de ce prix a été fixée au 31 juillet 2018 et la liste des lauréats sera annoncée lors du prochain Festival national du théâtre professionnel (Fntp).

Considéré comme l’un des symboles du Théâtre algérien, Mustapha Kateb (1920-1989) a voué sa vie au 4 art, comme comédien et metteur en scène de plusieurs pièces à succès, avant d’occuper le poste de directeur du Tna durant les années 1980.

