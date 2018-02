La jeune chanteuse tunisienne Nejla Belhaj continue l'aventure The Voice Belgique mais avec un autre coach

Après avoir réussi à passer les auditions à l'aveugle de la version belge de The Voice, la chanteuse tunisienne Nejla Belhaj continue l'aventure et découvrira les primes en direct de la célèbre émission belge.

Alors qu'elle a interprété la chanson "Au café des délices" de Patrick Bruel lors des auditions à l'aveugle, ce qui lui a permis de rejoindre l'équipe de Slimane, la jeune tunisienne a été confrontée à la jeune Soraya Slimani lors des duels, une épreuve où le coach a dû choisir une seule de des deux candidates après qu'elles aient interprété une chanson en duo.

Le choix du coach s'est porté sur la chanson "Comme Dab" de Vitaa.

Malgré une très bonne prestation, ponctuée de "touches orientales" qui a réussi à émouvoir Vitaa, également membre du jury, la jeune tunisienne n'a pas été choisie par Slimane pour continuer l'aventure. Mais, cela n'a pas empêché un autre membre du jury, Matthew Irons d'utiliser son joker pour récupérer Nejla dans son équipe.

Ainsi, la jeune tunisienne saluée pour "la technique de ses envolées vocales", participera au prochain prime time qui sera diffusé en direct sur la chaine belge RTBF.

Dans une interview accordée au HuffPost Tunisie, la jeune chanteuse avait affirmé que cette battle était plus "plus un duo qu'un duel".

Concernant sa participation à l'émission, Nejla affirme: "Je n'ai jamais voulu participer à The Voice. Ce genre d'émissions me stressent rien qu'en les regardant", rigole-t-elle. "Je me demandais comment les gens pouvaient chanter devant un jury!"

Nejla ne voulait pas s'exposer ainsi, "je n'avais pas le courage de la faire", avoue-t-elle.

C'est son copain qui l'inscrit à The Voice sans qu'elle n'en sache rien. Et un jour, elle reçoit un appel lui annonçant qu'elle a été sélectionnée pour participer à l'émission, "Je me suis dit pourquoi pas, je n'ai rien à perdre".

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.