En pleines coupes budgétaires, le ministre américain du Logement redécore son bureau pour 196.000 dollars

ÉTATS-UNIS - Alors que Donald Trump a demandé à ce que le budget 2019 du ministère du Logement et du Développement soit réduit de 8,8 milliards de dollars -soit 18% de ses dépenses pour 2017-, plusieurs médias dévoilent ce mercredi 28 février que l'on ne se sert pas vraiment la ceinture entre les murs du département en question.

Si les coupes proposées par le président républicain pourraient directement impacter les programmes qui viennent en aide aux plus pauvres ou aux sans-abri, le New York Times et le Guardian révèlent que le ministre Ben Carson profite maintenant dans ses locaux officiels d'une salle à manger flambant neuve à 31.000 dollars (25.000 euros) mais aussi de meubles ambiance "lounge" à 165.000 dollars (135.000 euros).

"En ce qui concerne le bureau du ministre, nous n'avons dépensé que 3200 dollars pour remplacer des rideaux", assurait au Guardian le porte-parole du ministère Raffi Williams il y a encore quelques jours. Mais les détails des commandes passées ont été révélés mercredi par le New York Times et ce dernier a donc été contraint de reconnaître l'existence des meubles, avançant un malentendu concernant ses premières déclarations.

"Avec 5000 dollars, on ne trouve même pas une chaise digne de ce nom"

Les achats décoratifs sont normalement encadrés et ne doivent pas dépasser 5000 dollars, sinon un accord du Congrès est nécessaire. Le New York Times explique que la femme du ministre, qui a régulièrement exprimé son désir de redécorer les lieux selon des employés, aurait cependant tenté de contourner la règle.

Le quotidien américain dévoile notamment qu'une employée du ministre a déposé une plainte après avoir été rétrogradée pour avoir refusé de dépasser la fameuse limite. "Avec 5000 dollars, on ne trouve même pas une chaise digne de ce nom", aurait répliqué un assistant de la femme du ministre à cette employée qui expliquait la contrainte.

Ben Carson "ne savait pas que la table (à manger) avait été achetée", a défendu le porte-parole auprès du New York Times ce mercredi. Avant de déclarer que le ministre ne trouvait pas le coût des nouveaux meubles exorbitant et ne les échangeraient pas. "En général, le ministère essaie de faire attention avec l'argent du contribuable", a promis le porte-parole. Effectivement...