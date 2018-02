Afrikonnect, le nouveau rendez-vous du digital en Afrique

INNOVATION - Le secteur du digital est en pleine effervescence au Maroc, surtout sur le volet continental. On ne compte plus en effet les conférences, séminaires et autres sommets qui s'intéressent à la thématique de la digitalisation en Afrique. Le dernier à voir le jour est Afrikonnect, un nouveau rendez-vous qui se prépare à lancer sa première édition les 22 et 23 mars prochain à Casablanca.

Initié par StartupYourLife et LaFactory, deux acteurs reconnus de la scène entrepreneuriale marocaine, l'événement se veut une plateforme sélective (participation sur invitation uniquement) dédiée au capital-risque et à l'open innovation en Afrique. Concrètement, il s'agira de mettre en relation les grands groupes présents au Maroc ou opérant en Afrique et les startups africaines en phase de croissance, dans des secteurs en pleine transformation tels que la Banque/Finance (Fintech), l’Assurance (AssurTech), l’Agriculture (Agritech) la Santé (Healthtech) ou encore le Transport.

Pour ce faire, Afrikonnect se propose de rassembler entrepreneurs à fort potentiel, business angels, investisseurs en capital-risque, incubateurs et experts de l’innovation, venus d’Afrique francophone et anglophone, ainsi que de la région MENA. Il faut dire que les organisateurs voient les choses en grand et comptent sur la présence de 200 participants, dont des intervenants de très haut niveau.

C'est le cas de Kamran Elahian, investisseur en capital-risque basé dans la Silicon Valley, ex-conseiller des Nations-Unies et du gouvernement de Singapour pour l’entrepreneuriat et l’innovation, Fadi Ghandour, fondateur de Wamda Capital, fonds de capital-risque pour la région MENA basé à Dubai, Aaron Fu, directeur général de MEST, reconnu comme le meilleur incubateur d’Afrique, présent au Ghana, au Nigeria et au Kenya ou encore Yann Kwizera, entrepreneur et business angel rwandais qui a participé à la transformation digitale du Rwanda et de ses institutions gouvernementale (e-gov).

À noter que l'événement Afrikonnect est organisé en partenariat avec Outlierz Ventures, fonds de capital-risque dédié aux startups africaines qui ramène avec lui des startups en forte croissance venues des quatre coins du continent.