Wiko dévoile sa nouvelle collection "View" au Mwc 2018

Parmi les nombreux constructeurs de téléphonie mobile qui ont dévoilé leur nouveauté à l’ouverture du mobile World Congress ce lundi 27 février, le constructeur Wiko mobile a présenté sa nouvelle gamme de smartphone "VIEW".

Passant la main au groupe chinois de production Tino au début du mois de février, la marque marseillaise participe cette année au MWC avec son nouvel allié. Selon Didier Carmeille directeur régional de Wiko pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord, cette fusion est "la mise en commun de moyens qui vont nous permettre d’affirmer la présence de la marque sur le marché. Avec ses quatre sites du recherche et développement et ses deux usines Tino permettra à Wiko d’être parmi le top 5 des constructeurs dans le monde" souligne Didier Carmeille.

Les deux smartphones phares de cette nouvelle collection sont les view 2 et View 2 pros. Le constructeur a misé sur ses nouveaux mobiles sur l'expérience photo en dotant les deux nouveaux nés de technologies pour assurer des images saisissantes de netteté, aux couleurs réalistes.

Le View2 dispose d’une caméra arrière de 13 MP, et le View2 Pro est équipé d’une double caméra arrière de 16 MP avec un capteur Sony IMX499 + 8 MP pour les photos grand angle. Et les caméras avant sont dotées de 16 MP équipant les deux smartphones.

La faible luminosité ne sera plus un inconvénient pour la prise de photos. La caméra arrière du View2 Pro est équipée d’une très grande ouverture (f/1.75) pour saisir encore plus de lumière et optimiser les détails et les couleurs. Il est également doté d’un autofocus à détection de phase "Super PDAF" qui excelle dans les environnements sombres.

Pour limiter les flous causés par les tremblements et les sujets en mouvement, les smartphones View2 et View2 Pro de Wiko sont équipés de deux fonctionnalités "Multiframe processing" et "Blurless". Celles-ci sont activées par défaut et capturent 5 images à la suite avant de sélectionner automatiquement la meilleure d’entre elles.

La perspective est aussi élargie grâce au capteur dorsal 120°.

L’expérience vidéo est plus simplifié les caméras avant et arrière sont équipées de la stabilisation vidéo FHD pour éliminer les tremblements lorsque vous filmez. Et grâce à la fonction "Live auto Zoom" il suffit de tracer un cercle autour du sujet pour zoomer et suivre ses mouvements. L’utilisateur peut faire un ralenti avec la fonction "slow motion" du View2 Pro où accélérez son clip pour dynamiser les vidéos avec la fonction "Time lapse".

Selon Didier Carmeille cette nouvelle gamme sera commercialisée en Algérie au second semestre 2018.

