Vero: mais c'est quoi ce nouveau réseau social dont tout le monde parle?

RÉSEAUX SOCIAUX - Pour les uns, c'est un réseau social qui a le nom d'une maman, pour les autres une alternative innovante à Facebook ou Instagram. Disponible sur iOS et Android, "Vero" se présente comme un "vrai réseau social".

Mélange de Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest, il connaissait une ascension folle et était même devenu, ce lundi 26 février, l'un des sujets les plus discutés sur Twitter. Ses serveurs ont rapidement été saturés, si bien qu'il était impossible de publier quoi que ce soit à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Lancé en réalité depuis deux ans et il y a 12 mois sur iPhone, le réseau social a bénéficié de l'aide de quelques influenceurs américains pour le propulser et le promouvoir sur les autres plateformes, à l'image du réalisateur Zack Snyder ("Justice League", "300", "Wonder Woman"...) En novembre dernier, on pouvait lire sur le HuffPost américain que cet "exode" offrait plus de libertés aux "créateurs" de contenus.

Créée par Ayman Hariri, fils du premier ministre libanais Rafiq Hariri assassiné en 2005, l'application repose sur un principe simple: partager ses photos et vidéos, ses liens, sa musique, ses films et séries, ses livres, et lieux préférés et en discuter avec sa communauté. Le tout dans un style plutôt épuré et simple à prendre en main.

Là où Vero insiste, c'est dans le respect des données de ses utilisateurs. Son fil d'actualité est garanti sans publicité ni publications extérieures à ses abonnements. Il n'offre pour l'instant que peu de contenus. Autre point fort, aucun algorithme ne vient polluer la façon dont l'utilisateur voit apparaître ces contenus. C'est ce qui a fragilisé Facebook et Instagram ces dernières années et généré un volte-face du premier. Sur Vero, vous pouvez ainsi très facilement choisir qui va pouvoir voir vos publications.

A terme, l'application entend gagner de l'argent grâce à des abonnements annuels dont on ne connaît pas encore le prix. Le premier million d'utilisateur aura un compte premium gratuit à vie, ce qui a participé à l'engorgement des serveurs.

Si l'on ne peut pas prédire de quoi le futur de Vero sera fait, la soudaine popularité du réseau social rappelle celle de Mastodon en avril 2017. Cette plateforme sociale décentralisée qui rappelait beaucoup Twitter n'a pas survécu au buzz.

