Les grands constructeurs laissent le terrain pour Samsung au MWC 2018

Comme chaque année les constructeurs de téléphonie mobiles sont tous présents à l’ouverture du salon mondial du mobile de Barcelone (MWC 2018) ce 26 février. Les nouveaux smartphones sont les "stars" de cet événement d’envergure et cette année c’est Samsung qui vole la vedette en l’absence de nouveaux models de ses principaux concurrents LG et Huawei.

En effet Huawei a annoncé que son nouveau smartphone P20 sera officiellement lancé le 27 mars prochain à Paris. LG est également resté discret à cette nouvelle édition du MWC, il a annoncé une version améliorée de son smartphone V30, et prévoit le lancement de Le LG G7 en avril.

C’est donc sous de bons auspices que le constructeur coréen Samsung a levé le voile sur deux nouveaux smartphones lors de sa conférence Samsung Unpacked tenue la veille du MWCle 26 février. Lors de son exposition sur le stand de la marque à l’ouverture du salon, le public était présent en force pour tester les deux nouveaux mobiles.

Ces deux nouveaux mobile de la marque se distinguent par une caméra à ouverture variable. Les caméras du Galaxy S9 et du S9+ sont donc conçues en prenant en compte les besoins de ces consommateurs, avec un capteur "Super Speed Dual Pixel" doté d’une puissance de traitement dédié et une mémoire pouvant prendre des photos d’une qualité optimale, détaille un communiqué du constructeur.

Le Galaxy S9 et S9 + offre également la détection automatique de mouvement, une fonction intelligente qui détecte les mouvements dans l’encadré et commence automatiquement à enregistrer - tout ce que les utilisateurs ont à faire est de configurer la prise de vues.

Cette double ouverture permet également de prendre des photos en faible luminosité.

Ludique la fonctionnalité "AR Emoji" permet aux utilisateurs de créer un émoi qui ressemble, semblent et agit comme eux. AR Emoji utilise un algorithme d'apprentissage automatique basé sur les données, qui analyse une image 2D de l'utilisateur et cartographie plus de 100 traits faciaux pour créer un modèle 3D qui reflète et imite des expressions, comme des clins d'œil et des hochements pour une vraie personnalisation.

Une nouvelle application sera introduite avec ces deux nouveaux smartphones la « Smart Things ». Cette application permet de gérer les autres objets connectés de la maison. L'application SmartThings se connectera à d'autres appareils de Samsung et d’autres marques.

Autres particularités du Galaxy S9 et le S9 + la résistance à l'eau et à la poussière IP685 et la recharge sans fil.

